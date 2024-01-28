Survivor'daki Nagihan-Sahra Kavgasından Oğuz Peçe'nin "Üniformalı" Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'daki Nagihan-Sahra Kavgasından Oğuz Peçe'nin "Üniformalı" Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
28 Ocak Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Survivor’da Nagihan ve Sahra arasıda yaşanan ‘özel hayat’ konulu tartışmanın dozu iyice arttı. Ekrana verilmeyen görüntülerin ardından Nagihan'a iki ödülden men cezası verildi.
2. Nagihan ve Sahra arasındaki gerilimin nedenini sizler için araştırdık. Nagihan'ın bu kadar öfkelenmesine neden olan durumun ne olduğu ortaya çıktı.
3. Yargı dizisinde Başsavcı Nadide'nin karıştığı olayların ardından görevden alınmasıyla yeni bir başsavcı ihtiyacı doğmuştu. Başsavcı görevine gelecek oyuncu ortaya çıktı.
4. Kanal D'nin sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'ın 'Komiser Emre'si Oğuz Peçe, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy'a röportaj verdi. Başarılı oyuncu hem diziyle alakalı hem de özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi.
5. Son haftalarda interneri etkisi altına alan Dilber ve dansını artık izlemeyen, duymayan kalmadı. Dilber üzerinden Bolu şehrinin reklamını yapan belediye başkanı Tanju Özcan'a tepki yağdı. Gelen tepkilerin ardından paylaşımı silen Özcan'dan açıklama da geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Survivor şampiyonluğuyla ismini duyuran Turabi Çamkıran'ın dansçı geçmişini bilenler vardır. Ünlü yarışmacının bu meslekte epey ilerlediği ve neredeyse dansçılığını yapmadığı ünlü isim kalmadığı ortaya çıktı.
7. Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan ve çokça konuşulan İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün pavyon sahneleri sık sık tartışma konusu olmuştu. Pavyonda Dilber'in elbisesiyle dans eden kadın gündem oldu.
8. Kanal D’nin iddialı dizisi İnci Taneleri sonunda izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yayına başlamadan haftalar öncesinden fenomen haline gelen başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı İnci Taneleri dizisine ünlü bir isim daha katıldı. Başarılı oyuncu Rıca Kocaoğlu, Nusret karakteri ile İnci Taneleri’nde rol alacak.
9. Survivor 2024'ün en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de Sahra Işık. All Star'da performansıyla dikkat çeken Sahra Işık'ın elbette özel hayatı da merak konusu. 2019 yılında dünyaevine giren Sahra Işık'ın boşanma haberi gündeme bomba gibi oturmuştu. Eşi Survivor'da ter dökerken, Sabah'ın haberine göre İdris Aybirdi konu hakkında yeni bir açıklama yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda