Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri Dizisine İkinci Bölümde Dahil Olacak

Kanal D’nin iddialı dizisi İnci Taneleri sonunda izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yayına başlamadan haftalar öncesinden fenomen haline gelen başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı İnci Taneleri dizisine ünlü bir isim daha katıldı. Başarılı oyuncu Rıca Kocaoğlu, Nusret karakteri ile İnci Taneleri’nde rol alacak.