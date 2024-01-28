Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri Dizisine İkinci Bölümde Dahil Olacak
Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri Dizisine İkinci Bölümde Dahil Olacak
Kanal D’nin iddialı dizisi İnci Taneleri sonunda izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yayına başlamadan haftalar öncesinden fenomen haline gelen başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı İnci Taneleri dizisine ünlü bir isim daha katıldı. Başarılı oyuncu Rıca Kocaoğlu, Nusret karakteri ile İnci Taneleri’nde rol alacak.
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Başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Oyuncu dizide Nusret rolünü oynayacak.
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın paylaştığı İnci Taneleri dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi.
İlk bölümü YouTube'ta 17 saatte 2 milyon izlenmeyi geçen diziye Rıza Kocaoğlu da geliyor.
Başarılı oyuncu dizide Nusret rolünü oynayacak.
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Kocaoğlu'nun hayat verdiği Nusret, ilk sahnelerde hapishanede olacak ancak ilerleyen sahnelerinde diziye hareket katacak.
İnci Taneleri dizisinin konusu:
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İki ay da nusret konuşuruz bize koymaz kim sker ülke batmış