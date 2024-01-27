Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti'nin Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 16:34

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. 👇

2. 👇

2. 👇
twitter.com

3. 👇

3. 👇
twitter.com

4. 👇

4. 👇
twitter.com

5. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. 👇

7. 👇

8. 👇

9. 👇

9. 👇
twitter.com

10. 👇

10. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. 👇

11. 👇
twitter.com

12. 👇

13. 👇

13. 👇
twitter.com

14. 👇

15. 👇

15. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

16. 👇

16. 👇
twitter.com

17. 👇

17. 👇
twitter.com

18. 👇

19. 👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın