Survivor’a Aşklarıyla Damga Vurmuşlardı: Mert Öcal ve Sude Burcu’dan Müjde Geldi!

Farklı takımlarda mücadele eden ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkınca ada adeta karışmış, yarışmadan bambaşka bir hikâye doğmuştu.

Yarışma bittikten sonra da bağlarını koparmayan ikili, kısa sürede nişanlanarak ilişkilerini ciddi bir boyuta taşımıştı.

Yarışma sonrası evlilik yoluna giren çift, uzun süre düğün hazırlıklarıyla gündeme geldi. Düğün tarihleri birkaç kez ertelense de ilişkileri hep devam etti ve sonunda beklenen gün gelmiş, çift 29 Eylül 2024 tarihinde dünyaevine girmişti.

Survivor kadrosundan pek çok ismin katıldığı düğün, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.