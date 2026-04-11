article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor’a Aşklarıyla Damga Vurmuşlardı: Mert Öcal ve Sude Burcu’dan Müjde Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.04.2026 - 17:26

Survivor’da başlayan ve uzun süre gündemden düşmeyen aşklarıyla hafızalara kazınan Mert Öcal ve Sude Burcu cephesinden müjdeli haber geldi. 2024'te hayatlarını birleştiren çift, bu kez bambaşka bir heyecanla gündemde. Sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdukları hamilelik haberi kısa sürede büyük ilgi gördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor All Star 2022 sezonuna performansları kadar yaşadıkları ilişkiyle de damga vuran Mert Öcal ve Sude Burcu, o dönem en çok konuşulan isimlerden olmuştu.

Farklı takımlarda mücadele eden ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkınca ada adeta karışmış, yarışmadan bambaşka bir hikâye doğmuştu.

Yarışma bittikten sonra da bağlarını koparmayan ikili, kısa sürede nişanlanarak ilişkilerini ciddi bir boyuta taşımıştı.

Yarışma sonrası evlilik yoluna giren çift, uzun süre düğün hazırlıklarıyla gündeme geldi. Düğün tarihleri birkaç kez ertelense de ilişkileri hep devam etti ve sonunda beklenen gün gelmiş, çift 29 Eylül 2024 tarihinde dünyaevine girmişti.

Survivor kadrosundan pek çok ismin katıldığı düğün, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Ve şimdi bu hikayede yeni bir sayfa açıldı… Uzun süredir birlikte olan çiftin ilk bebeklerini beklediği ortaya çıktı!

Mutlu haberi takipçileriyle paylaşan ikili, kısa sürede tebrik mesajlarına boğuldu. Survivor’da başlayan bu ilişki şimdi aile olma yolunda ilerliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın