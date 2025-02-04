Survivor 2025 Yetenek Yarışmasını Kim Kazandı? Survivor Yetenek Yarışmasının Şampiyonu Kim Oldu?
Survivor 2025 Yetenek Yarışmasını Kim Kazandı? Survivor Yetenek Yarışmasının Şampiyonu Kim Oldu?
Her sezon olduğu gibi bu sezon da Survivor'da yetenek yarışması yapıldı. Şarkıların söylendiği, tiyatroların oynandığı gecede şampiyon belli oldu. Programı takip edenler Survivor'da yetenek yarışmasını kimin kazandığını merak ettiler.
Survivor yetenek yarışmasını kim kazandı? Survivor 2025'te yetenek yarışmasında şampiyon kim oldu?
İşte, detaylar...
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Survivor Yetenek Yarışmasını Kim Kazandı?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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