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Survivor 2025 Yetenek Yarışmasını Kim Kazandı? Survivor Yetenek Yarışmasının Şampiyonu Kim Oldu?

Survivor 2025 Yetenek Yarışmasını Kim Kazandı? Survivor Yetenek Yarışmasının Şampiyonu Kim Oldu?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.02.2025 - 23:38

Her sezon olduğu gibi bu sezon da Survivor'da yetenek yarışması yapıldı. Şarkıların söylendiği, tiyatroların oynandığı gecede şampiyon belli oldu. Programı takip edenler Survivor'da yetenek yarışmasını kimin kazandığını merak ettiler.

Survivor yetenek yarışmasını kim kazandı? Survivor 2025'te yetenek yarışmasında şampiyon kim oldu? 

İşte, detaylar...

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Survivor Yetenek Yarışmasını Kim Kazandı?

Survivor Yetenek Yarışmasını Kim Kazandı?

Survivor'da kıyasıya bir mücadele ve bolca eğlence vardı. Şarkıların söylendiği, tiyatro oyunlarının oynandığı gecede şampiyon belli oldu. Yarışmayı Kırmızı takım kazandı.

Sema Dilber Dansı mı Yaptı?

Sema Dilber Dansı mı Yaptı?

Sema, Hadise'nin istemesi sebebiyle Dilber dansı yaptı.

Yetenek Yarışmasının Ödülü Ne?

Yetenek Yarışmasının Ödülü Ne?

Yetenek yarışmasında Kırmızı takım 5 gün villada kalma ödülü kazandı.

Survivor Yetenek Yarışmasının Jürileri Kim Oldu?

Survivor Yetenek Yarışmasının Jürileri Kim Oldu?

Survivor yetenek yarışmasına bağlanan Acun Ilıcalı ve Hadise jüri üyeliği yaparken, program yayınlandığı sırada Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı anketlerle izleyicinin de oylamaya katılmasını sağladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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