Survivor 2025 Yetenek Yarışmasını Kim Kazandı? Survivor Yetenek Yarışmasının Şampiyonu Kim Oldu?

Her sezon olduğu gibi bu sezon da Survivor'da yetenek yarışması yapıldı. Şarkıların söylendiği, tiyatroların oynandığı gecede şampiyon belli oldu. Programı takip edenler Survivor'da yetenek yarışmasını kimin kazandığını merak ettiler.

Survivor yetenek yarışmasını kim kazandı? Survivor 2025'te yetenek yarışmasında şampiyon kim oldu?

İşte, detaylar...