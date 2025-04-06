Sedat'ya yaptığı düelloyu kaybeden Yunus Emre, 'İlk geldiğim sene acım daha çok tazeydi. Babamı yeni kaybetmiştim, çok duygusal geldim buraya. Buraya geldiğimde de kendime söz verdim. Çok güçlü olacaksın, ağlamayacaksın dedim. 2021'de çok kendi başıma ağladım. Bu sene hazırlanıp geldim, beni üzen bu hazırlanışımı buraya yansıtamam oldu. Beklentim çok yüksekti, çok farklı hayallerim vardı burada ancak kaybetmeye başlayınca kendi içime gömüldüm. Buraya aslında çok iyi geldim ama maalesef atışlarım oldu. Nasip, Sedat abiyi bu yaşına rağmen çok takdir ediyorum. Ben kadere inanan bir insanım yine birleşmeyi görememek varmış.' dedi.