Sürpriz Eleme: Survivor'da Bu Hafta Kim Elendi?
Sürpriz Eleme: Survivor'da Bu Hafta Kim Elendi?
Survivor All Star-Gönüllüler'de dün (5 Nisan) eleme yapıldı. Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre'nin aday olduğu Survivor'da kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yunus Emre ve Sedat'ın son ikiye kalarak elenmemek için yarıştığı gecede yarışmaya veda eden isim belli oldu.
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TV8'de bu hafta cuma O Ses Türkiye yayınlanmadı.
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Survivor'da elenen isim Yunus Emre Karabacak oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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