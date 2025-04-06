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Sürpriz Eleme: Survivor'da Bu Hafta Kim Elendi?

Sürpriz Eleme: Survivor'da Bu Hafta Kim Elendi?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.04.2025 - 09:55

Survivor All Star-Gönüllüler'de dün (5 Nisan) eleme yapıldı. Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre'nin aday olduğu Survivor'da kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yunus Emre ve Sedat'ın son ikiye kalarak elenmemek için yarıştığı gecede yarışmaya veda eden isim belli oldu.

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TV8'de bu hafta cuma O Ses Türkiye yayınlanmadı.

TV8'de bu hafta cuma O Ses Türkiye yayınlanmadı.

Onun yerine yayınlanan Survivor'da ise eleme yapıldı. Bu hafta ilk eleme adayı Sedat, ikinci eleme adayı İsmail, üçüncü eleme adayı Hikmet, dördüncü eleme adayı ise Yunus Emre olarak belirlenmişti. 

Hikmet-Yunus Emre düellosunu Hikmet kazanırken; İsmail-Sedat düellosunun kazananı ise İsmail oldu.

Survivor'da elenen isim Yunus Emre Karabacak oldu.

Survivor'da elenen isim Yunus Emre Karabacak oldu.

Sedat'ya yaptığı düelloyu kaybeden Yunus Emre, 'İlk geldiğim sene acım daha çok tazeydi. Babamı yeni kaybetmiştim, çok duygusal geldim buraya. Buraya geldiğimde de kendime söz verdim. Çok güçlü olacaksın, ağlamayacaksın dedim. 2021'de çok kendi başıma ağladım. Bu sene hazırlanıp geldim, beni üzen bu hazırlanışımı buraya yansıtamam oldu. Beklentim çok yüksekti, çok farklı hayallerim vardı burada ancak kaybetmeye başlayınca kendi içime gömüldüm. Buraya aslında çok iyi geldim ama maalesef atışlarım oldu. Nasip, Sedat abiyi bu yaşına rağmen çok takdir ediyorum. Ben kadere inanan bir insanım yine birleşmeyi görememek varmış.' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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