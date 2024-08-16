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Suriye’de 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Hatay’da da Hissedildi

Suriye’de 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Hatay’da da Hissedildi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.08.2024 - 13:27

Suriye’nin Hama bölgesinde öğle saatlerinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başta Hatay olmak üzere Türkiye’ndeki bazı şehirlerden de hissedildi. Aynı bölgede geçtiğimiz günlerde yine deprem meydana gelmişti.

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AFAD, Suriye’nin Hama kentinde saat 13.15’te ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, Suriye’nin Hama kentinde saat 13.15’te ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, başta Hatay olmak üzere Türkiye’de de bazı kentlerde korkuya neden oldu.

Deprem, başta Hatay olmak üzere Türkiye’de de bazı kentlerde korkuya neden oldu.

AFAD'ın paylaşımı 👇

AFAD'ın paylaşımı 👇
twitter.com

AFAD, bu depremden hemen sonra aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandığını da duyurdu.

AFAD, bu depremden hemen sonra aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandığını da duyurdu.
twitter.com

Geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede deprem meydana gelmişti

Geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede deprem meydana gelmişti

👇

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shizuka.

Şimdi bir şey yazacağım, ırkçı diyecekler neyse..

emre54

Suriyenin hayırlı bir şeyini görmedik

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