Suriye’de 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Hatay’da da Hissedildi
Suriye’de 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Hatay’da da Hissedildi
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AFAD, Suriye’nin Hama kentinde saat 13.15’te ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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Deprem, başta Hatay olmak üzere Türkiye’de de bazı kentlerde korkuya neden oldu.
AFAD'ın paylaşımı 👇
AFAD, bu depremden hemen sonra aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandığını da duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede deprem meydana gelmişti
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Şimdi bir şey yazacağım, ırkçı diyecekler neyse..
Suriyenin hayırlı bir şeyini görmedik
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