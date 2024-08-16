Suriye’de 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Hatay’da da Hissedildi

Suriye’nin Hama bölgesinde öğle saatlerinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başta Hatay olmak üzere Türkiye’ndeki bazı şehirlerden de hissedildi. Aynı bölgede geçtiğimiz günlerde yine deprem meydana gelmişti.