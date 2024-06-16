Surivor'a Neden Gitmediği Merak Edilen Adem Kılıçcı'dan Şampiyonluk Sonrası Sürpriz Açıklama!
Surivor'a Neden Gitmediği Merak Edilen Adem Kılıçcı'dan Şampiyonluk Sonrası Sürpriz Açıklama!
Ekranların büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'ın eski şampiyonlarından Adem Kılıçcı, 2024 kadrosunda neden yer almadığını açıkladı. Kılıçcı, sene boyunca yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti.
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Büyük kaosa ve heyecana sahne olan Survivor 2024'te şampiyon finalde Nefise'yı 6-2 yenen Ogeday olmuştu.
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Finale çıkmayı başaran Nefise, "Kupa tabii ki de yine hak eden Ogeday'ın oldu. Onun için de mutluyum. Onu çok seviyorum ve tebrik ediyorum" diyerek rakibini kutlamış ve gözyaşlarını tutamıştı.
Ogeday da "Çok mutluyum. Nefise bir şampiyon, onunla oynadığım için onur duydum. İnanılmaz bir yarışmacı, onunla oynamak hiç kolay değil" sözleriyle Nefisey'i tebrik etmişti.
Bu zaferin ardından yarışmanın eski şampiyonlarından Adem Kılıçcı, çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.
Kılıçcı, kendisine teklif geldiğini ancak yarışmaya hazırlanamadığını bu yüzden 2024 kadrosunda yer almadığını ifade etti.
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LiderHaber ekranlarına konuk olan eski yarışmacının açıklaması 👇
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