article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Süper Mario Efsanesi McDonald’s Menülerinde

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
17.04.2026 - 21:02

McDonald’s Türkiye, Nintendo ve Illumination imzalı ‘Süper Mario Galaksi Filmi’ için hazırladığı özel menüleriyle her yaştan McDonald’s ve Süper Mario hayranını lezzetli bir deneyime davet ediyor.

Kampanya kapsamında Double Cheeseburger Menü ve McChicken® Menü seçeneklerine jalapeno ve trüf mantarı aromalı mayonezin yanında 4 farklı parçadan oluşan sınırlı sayıda koleksiyonluk jeton eşlik ediyor. Misafirler ayrıca içecek tercihlerini 35 TL farkla Mario Galaksi Filmi Özel Milkshake ile değiştirebiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

McDonald’s Türkiye, popüler kültürle kurduğu bağı ‘Süper Mario Galaksi Filmi’ iş birliğiyle yeni bir boyuta taşıyor.

Happy Meal® ve yetişkinlere özel menüleriyle farklı kuşakları yeni kampanyasında bir araya getiren McDonald’s Türkiye, ailece geçirilen keyifli anların adresi olmaya devam ediyor.

Filme özel menüler koleksiyonla tamamlanıyor. Süper Mario Galaksi Filmi’nin 1 Nisan’da vizyona girmesiyle eş zamanlı olarak başlayan kampanya kapsamında Süper Mario Galaksi Filmi Happy Meal® menülerine 12 farklı karakter oyuncağı eklendi.

Süper Mario Galaksi Filmi Yetişkin Menüleri arasında ise Double Cheeseburger Menü ve McChicken® Menü alternatifleri bulunuyor.

Her iki menüde de orta boy patates, içecek ve iki özel sos (jalapeno mayonez ve trüf mantarı aromalı mayonez) yer alıyor.

Misafirlerin içecek tercihlerini 35 TL farkla Mario Galaksi Filmi Özel Milkshake ile değiştirebildiği yetişkin menülerine ayrıca sınırlı olarak sunulan 4 farklı koleksiyonluk jeton eşlik ediyor.

Her jeton, Nintendo ve Illumination imzalı Süper Mario Galaksi Filmi’nin özel bir simgesini taşıyor: Yoshi’nin Yumurtası, Luma, Ateş Çiçeği ve Rosalina’nın Kitabı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın