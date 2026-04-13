Süper Ligi Önde Bitirecek Takım Ne Kadar Şampiyonluk Primi Kazanacak?

Süper Lig'in 13 Nisan 2026 itibarıyla güncel performans tablosuna göre mali zirveyi 359,21 milyon TL toplam gelirle Galatasaray ve Fenerbahçe paylaşıyor. Her iki takım da 132,2 milyon liralık sabit ayakbastı parasına ek olarak, sezon içindeki galibiyet ve beraberliklerinden 227,01 milyon liralık performans primi elde ederek listenin en başında yer aldı.

Onları 349,55 milyon TL ile üçüncülük koltuğunda oturan Trabzonspor takip ederken, Bordo-Mavili ekip 217,35 milyon liralık performans geliriyle zirve takibini mali olarak da sürdürüyor. Listenin dördüncü sırasında ise Beşiktaş bulunuyor; Siyah-Beyazlılar, ayakbastı parasının yanına 188,37 milyon liralık performans primi ekleyerek toplamda 320,57 milyon TL tutarında bir geliri kasasına koymuş durumda.