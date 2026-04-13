Süper Ligi Önde Bitirecek Takım Ne Kadar Şampiyonluk Primi Kazanacak?

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.04.2026 - 16:48

Galatasaray'ın puan kayıplarıyla yeniden kızışan zirve yarışında ipi kimin göğüsleyeceği büyük merak konusu. Şampiyon olacak takım hem müzesine kupa götürürken hem de maddi olarak ciddi kazanç sağlayacak. Peki Süper Lig'deki sıralamalara göre hangi sıradaki takım ne kadar para ödülü kazanacak?

Ligin üst sıralarında yer alacak takımların kazanacağı para ödülleri şöyle;

Şampiyon: 227.8 Milyon

İkinci: 182.5 Milyon

Üçüncü: 136.5 Milyon

Dördüncü: 91.2 Milyon

Beşinci: 45.9 Milyon

Altıncı: 23.3 Milyon TL kazanacak

Ligde her galibiyette 9,66 milyon kazanılırken her beraberlikte bu ödül bölüşülüyor.

Süper Lig'in 13 Nisan 2026 itibarıyla güncel performans tablosuna göre mali zirveyi 359,21 milyon TL toplam gelirle Galatasaray ve Fenerbahçe paylaşıyor. Her iki takım da 132,2 milyon liralık sabit ayakbastı parasına ek olarak, sezon içindeki galibiyet ve beraberliklerinden 227,01 milyon liralık performans primi elde ederek listenin en başında yer aldı.

Onları 349,55 milyon TL ile üçüncülük koltuğunda oturan Trabzonspor takip ederken, Bordo-Mavili ekip 217,35 milyon liralık performans geliriyle zirve takibini mali olarak da sürdürüyor. Listenin dördüncü sırasında ise Beşiktaş bulunuyor; Siyah-Beyazlılar, ayakbastı parasının yanına 188,37 milyon liralık performans primi ekleyerek toplamda 320,57 milyon TL tutarında bir geliri kasasına koymuş durumda.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
