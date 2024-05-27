Şükrü Özyıldız'ın Kas Şovundan Çiğ Köfteye Saran Merve Boluğur'a 27 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şükrü Özyıldız'ın Kas Şovundan Çiğ Köfteye Saran Merve Boluğur'a 27 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Pınar Deniz, Yargı'nın final gecesinden pozlarını paylaşmaya doyamadı.
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün tatlı kızı Mercan mutfağa girdi.
Sabah sporunu yapan Pelin Akil, kızların yanına koştu.
Ala Tokel, gizemli biriyle ilan-ı aşk etti.
Danla Bilic, yine "yılın influencer'ı" ödülü aldı.
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Cemal Can Canseven, "efendi" traşı oldu.
Zeynep Bastık, bir mesaj gönderdi ama ne olduğunu anlayamadık.
Zeynep Sever Demirel'in kedisi Peri yaramazlığın dibine vurdu.
Dünyayı gezmekten yorulan Şeyma Subaşı, kendisini şarj moduna aldı.
Verdiği kilolarla gurur duyan Demet Akalın, Kylie Jenner'a selam çaktı.
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Seda Sayan, Onedio'dan çıkan ikonik Bad Guy-Ah Geceler videosunu hikayesinde paylaştı. ❤️
Kubilay Aka, metroda Fener formasıyla yakalandı.
Şükrü Özyıldız, yeni pozlarını paylaşarak derin bir oh çektirdi.
Merve Boluğur, gece gece çiğ köfteye sardı.
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