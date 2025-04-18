Su Gibi Olmak: Esneklikle Gelen Dönüşüm

Diyelim ki bir denize girdiniz. Suyun içerisindesiniz ve her şey yumuşacık. Suya dokunduğunuzda, dünyanın en yumuşak, en esnek maddesi, sizin istediğiniz gibi esniyor ve istediğiniz gibi şekil alıyor. Şimdi suya yeniden yaklaşık bir metrelik mesafeden atladığınızı düşünelim. Suyun yüzeyi hâlâ yumuşaktır, ancak temas anında suyun içerisinde minik bir sertleşme meydana gelebilir, sanki buluştuğunuz su, biraz önce dokunduğunuzdan biraz daha sertleşmiştir. Şimdi suya bir daha atladığınızı düşünelim ve bu seferki, birkaç metre yükseklikten olsun; diyelim ki 3 metrelik bir mesafe… Bu sefer atlayış sırasında vücudunuz hafif bir şekilde sağa sola eğilebilir ve pişmeler, kızarmalar meydana gelmeye başlayabilir. Su biraz öncekiyle aynı su olmasına, aynı yumuşaklıkta olmasına rağmen sizin onunla olan mesafeniz, suyu size farklı hissettirmeye başlamıştır. Tıpkı su örneğindeki gibi, Allah'ın eli, O'nunla beraber olana yumuşacık gelirken, O'na mesafe koyanlar için ise çok sert ve kıracakmış gibi hissettirebilir.

Peki bizler nasıl esneyip nasıl dönüşelim?

Öncelikle geçmişin üzerinizdeki çeşitli baskılarından, korkularından, üzerinize sinmiş olan enerjilerinden özgürleşmeyi ve geleceğin endişelerini bırakarak, bugünün, hayatın sizin için gerçekten güvenilir bir yer olduğuna, korunmada olduğunuza, bu tekâmül ortamının sizin için en hayırlısı olduğuna inanarak ilerlemeyi seçtiğiniz an, ilk adım atılmış olur.

Hayatın içerisinde size sunulan bilgileri, ilişkileri, kişileri, yaşadıklarınızı kucaklayarak onlarla buluştuğunuzda o su, içerisindeki yumuşacık dokunuşlarınız gibi sizi kucaklar. Korkup endişelenerek negatif olay ve imajinasyonlarla araya mesafeler koyduğunuzda ise atladığınız su size bu sefer sert gelebilir.

Değişmez zannettiğiniz düşünce kalıplarınız, inançlarınız, bildikleriniz, geçmişte sizi tutup katılaştırmış olan şeyler için ‘bunlar başka şekillerde de olabilir’ diyerek, yeniye doğru adım atıp yürüyebildiğinizde esneme başlayacaktır.

Bu yaşamda her şey sadece bizim bildiğimiz gibi değildir. Sonsuz seçenek vardır. Hayatımızda yaşanmışlıklarımızı, kendi ezber ve tecrübelerimizi bırakarak esnemeyi ve yeniyi kabule geçtiğimizde hayat içerisinde akışa geçer, su gibi akmaya başlarız.

Su aynı su, hayat aynı hayattır ve her birimize aynı mesafede ve aynı kucaklamadadır.

Gelin, hayat ile, su ile, ilahi sistem ile kucaklaşarak, kucaklanarak emin bir şekilde iman içerisinde, teslimiyet içerisinde buluşalım.

Sevgilerimle…

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