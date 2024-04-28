Stüdyoya Giren Bürsin'den Kafasını Gümleyen Danla Bilic'e 28 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Stüdyoya Giren Bürsin'den Kafasını Gümleyen Danla Bilic'e 28 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Yargı'da son 5 bölüme giren Pınar Deniz, rol arkadaşı Zeynep Atılgan'la pozunu paylaştı.
Minik kızı Elay'ın boğum boğum ellerini paylaşan Aslı Enver, kafayı yememize sebep oldu! 🧿
Ibiza'ya dönen Şeyma Subaşı, sporunu ihmal etmedi.
Danla Bilic'le beraber tenis turnuvasına katılmaya karar veren Cemal Can Canseven, büyük havaya girdi.
Danla Bilic, iyi geceler dilemek istedi ama kafasını gümledi.
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Yasemin Tatlıses, ikizlerden biriyle el ele huzur seansını paylaştı 🧿
Nedendir bilinmez, Kerem Bürsin stüdyoya girdi.
Cenk Eren'i izlemeye giden Esin Övet, arkadaşını övmelere doyamadı.
Çocukların hepsini uyutan Bergüzar Korel, her gece hepimizin düştüğü "bir şeyler izleyebilirim" yanılgısına düştü.
Melis İşiten, bugünü erken uyuma günü ilan etti.
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