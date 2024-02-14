Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Stresle Nasıl Başa Çıkmalısın?

etiket Stresle Nasıl Başa Çıkmalısın?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 11:50

Stresle nasıl başa çıkacağını bu testin sonunda söylüyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Başkalarının beklentileri senin için ne kadar önemli?

2. İş yerindeki veya okuldaki çalışma saatlerin yüzünden bunaldığın oluyor mu?

3. Kriz yönetimi konusunda nasılsın peki?

4. En son ne zaman bir tatile çıktın?

5. Dakik bir insan mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Ne sıklıkla kendini yorgun hissediyorsun?

6. Ne sıklıkla kendini yorgun hissediyorsun?

7. Gergin olduğunda nasıl davranırsın?

8. Bu görselle kendini nasıl ilişkilendiriyorsun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Meditasyon yaparak!

Sen zaten stresi yönteme konusunda başarılısın. Kendini bu konuda yatıştırmayı öğrenmişsin. Ancak meditasyon yaparak bu durumu daha iyi hale getirebilirsin. Gün içinde yapacağın meditasyon çalışmalarıyla stresi kendinden tamamen uzak tutabilirsin!

Tatile çıkarak!

Stresi yönetme konusunda dengelisin ancak kendine küçük molalar vererek bunu daha iyi hale getirebilirsin. Sevdiğin yerleri gezip görmek sana çok ama çok iyi gelecek. Yazı bekleme, şimdiden planını yap!

Nefes çalışmaları yaparak!

Senin stres seviyen oldukça yüksek bu da haliyle sosyal yaşamını etkiliyor. Sen stres yaptıkça işler sanki içinden çıkılmaz gibi geliyor değil mi? Bunun için nefes çalışmaları yapabilirsin. Nefesini doğru kontrol edebilirsen ne stres kalacak ne de kaygı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?