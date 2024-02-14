Stresle Nasıl Başa Çıkmalısın?

Senin stres seviyen oldukça yüksek bu da haliyle sosyal yaşamını etkiliyor. Sen stres yaptıkça işler sanki içinden çıkılmaz gibi geliyor değil mi? Bunun için nefes çalışmaları yapabilirsin. Nefesini doğru kontrol edebilirsen ne stres kalacak ne de kaygı!