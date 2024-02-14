Stresle Nasıl Başa Çıkmalısın?
Stresle Nasıl Başa Çıkmalısın?
Stresle nasıl başa çıkacağını bu testin sonunda söylüyoruz!
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1. Başkalarının beklentileri senin için ne kadar önemli?
2. İş yerindeki veya okuldaki çalışma saatlerin yüzünden bunaldığın oluyor mu?
3. Kriz yönetimi konusunda nasılsın peki?
4. En son ne zaman bir tatile çıktın?
5. Dakik bir insan mısın?
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6. Ne sıklıkla kendini yorgun hissediyorsun?
7. Gergin olduğunda nasıl davranırsın?
8. Bu görselle kendini nasıl ilişkilendiriyorsun?
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