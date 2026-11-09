Gitar Nasıl Oldu da Dünyanın En Popüler Enstrümanlarından Biri Oldu?

Bir ortamda gitar ortaya çıktığında neler olduğunu hepimiz az çok biliyoruz. Birkaç akor çalınır, biri en sevdiği şarkıyı söylemeye başlar, derken herkes nakarata eşlik eder. Üstelik bunun için profesyonel bir müzisyen olmanıza da gerek yok. Peki, birkaç telden oluşan bu enstrüman nasıl oldu da dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın favorisi hâline geldi?