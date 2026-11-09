Gitar Nasıl Oldu da Dünyanın En Popüler Enstrümanlarından Biri Oldu?
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Bir ortamda gitar ortaya çıktığında neler olduğunu hepimiz az çok biliyoruz. Birkaç akor çalınır, biri en sevdiği şarkıyı söylemeye başlar, derken herkes nakarata eşlik eder. Üstelik bunun için profesyonel bir müzisyen olmanıza da gerek yok. Peki, birkaç telden oluşan bu enstrüman nasıl oldu da dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın favorisi hâline geldi?
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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