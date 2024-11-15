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Stok Fazlası Ürünlerden Süpermarkete Binlerce Üründe %50’ye Varan İndirim Başladı!

etiket Stok Fazlası Ürünlerden Süpermarkete Binlerce Üründe %50’ye Varan İndirim Başladı!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 21:22

Amazon Prime üyelerine özel bomba gibi bir dönem başlattı. Gülümseten Kasım Fırsatları dönemi boyunca kozmetikten elektroniğe, ev dekorasyondan süpermarkete binlerce ürünü en düşük fiyattan alabilirsiniz. İhtiyaçlarını tek seferde karşılamak isteyenler %50'ye varan bu indirim döneminden çok avantajlı çıkacak.

İşte Amazon Kasım Fırsatları'nın kaçmaz indirimleri!

Bu içerik 15.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Amazon Kasım İndirimleri'nde bu haftaya özel sepet indirimleri kaçmaz!

Amazon Kasım İndirimleri'nde bu haftaya özel sepet indirimleri kaçmaz!

Amazon'un diğer Gülümseten Fırsatları için buraya tıklayabilirsiniz!

Süpermarketten modaya her kategoride dev indirimler devam ediyor.

Süpermarketten modaya her kategoride dev indirimler devam ediyor.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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