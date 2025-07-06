Squid Game İzleyenlerin Beğenisini Kazanacak 15 Film Önerisi

Squid Game, yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü ve hayatta kalma temalı yapımlara olan ilgiyi artırdı. Zorlu oyunlara katılan karakterler, hayatta kalmak için hem fiziksel hem de psikolojik mücadeleler veriyor. Bu tür yapımlar, izleyiciyi hem heyecanlandırıyor hem de düşündürüyor.

Eğer Squid Game’i sevdiyseniz ve benzer gerilimleri yaşamak istiyorsanız, sizin için benzer temalara sahip 15 filmi bir araya getirdik. Ölümüne oyunlar, psikolojik sınavlar ve toplumsal sistem eleştirileriyle dikkat çeken bu filmler, izlerken tansiyonunuzu yükseltecek.