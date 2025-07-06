Squid Game İzleyenlerin Beğenisini Kazanacak 15 Film Önerisi
Squid Game, yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü ve hayatta kalma temalı yapımlara olan ilgiyi artırdı. Zorlu oyunlara katılan karakterler, hayatta kalmak için hem fiziksel hem de psikolojik mücadeleler veriyor. Bu tür yapımlar, izleyiciyi hem heyecanlandırıyor hem de düşündürüyor.
Eğer Squid Game’i sevdiyseniz ve benzer gerilimleri yaşamak istiyorsanız, sizin için benzer temalara sahip 15 filmi bir araya getirdik. Ölümüne oyunlar, psikolojik sınavlar ve toplumsal sistem eleştirileriyle dikkat çeken bu filmler, izlerken tansiyonunuzu yükseltecek.
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1. Battle Royale (2000)
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2. The Hunger Games (2012)
3. The Platform (2019)
4. Cube (1997)
5. Escape Room (2019)
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6. Would You Rather (2012)
7. The Belko Experiment (2016)
8. As the Gods Will (2014)
9. Nerve (2016)
10. The Game (1997)
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11. Exam (2009)
12. Circle (2015)
13. The Purge (2013)
14. Oldboy (2003)
15. Coherence (2013)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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