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Squid Game İzleyenlerin Beğenisini Kazanacak 15 Film Önerisi

Squid Game İzleyenlerin Beğenisini Kazanacak 15 Film Önerisi

Netflix Squid Game
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.07.2025 - 08:01

Squid Game, yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü ve hayatta kalma temalı yapımlara olan ilgiyi artırdı. Zorlu oyunlara katılan karakterler, hayatta kalmak için hem fiziksel hem de psikolojik mücadeleler veriyor. Bu tür yapımlar, izleyiciyi hem heyecanlandırıyor hem de düşündürüyor.

Eğer Squid Game’i sevdiyseniz ve benzer gerilimleri yaşamak istiyorsanız, sizin için benzer temalara sahip 15 filmi bir araya getirdik. Ölümüne oyunlar, psikolojik sınavlar ve toplumsal sistem eleştirileriyle dikkat çeken bu filmler, izlerken tansiyonunuzu yükseltecek.

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1. Battle Royale (2000)

1. Battle Royale (2000)

Japonya'da bir yasa gereği, her yıl bir sınıf öğrencisi rastgele seçilerek ıssız bir adaya bırakılır. Öğrencilerden hayatta kalmaları için birbirlerini öldürmeleri istenir. Geriye sadece bir kişi kalana kadar oyun devam eder. Gençlik, şiddet ve otorite temaları öne çıkar.

2. The Hunger Games (2012)

2. The Hunger Games (2012)

Distopik bir gelecekte, her yıl 12 bölgeden birer kız ve erkek çocuk seçilerek ölümüne bir yarışa gönderilir. Katniss Everdeen, kardeşini korumak için gönüllü olur. Hayatta kalmaya çalışırken sistemin adaletsizliğine karşı da mücadele eder. Aksiyonun yanında duygusal ve politik katmanları da vardır.

3. The Platform (2019)

3. The Platform (2019)

Bir hapishanede, üstten alta inen bir platformda yemek dağıtılır. Üst kattakiler istedikleri kadar yerken, alt kattakiler aç kalır. İnsanlar açlık ve hayatta kalma arasında zor kararlar verir. Sistem eleştirisi sert ve çarpıcıdır.

4. Cube (1997)

4. Cube (1997)

Bir grup insan, birbirini tanımadan gözlerini bir küp odada açar. Her odada ölümcül tuzaklar vardır ve çıkış yolunu birlikte bulmaları gerekir. Zeka, güven ve panik bir arada ilerler. İzleyiciyi sürekli düşünmeye zorlayan bir yapımdır.

5. Escape Room (2019)

5. Escape Room (2019)

Altı yabancı, para ödülü kazanmak için bir kaçış oyunu etkinliğine katılır. Ancak bu odalardan çıkmak için sadece ipuçları değil, hayatta kalma içgüdüsü de gerekir. Oyunlar gitgide ölümcül hale gelir. Gerilim dozu her sahnede artar.

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6. Would You Rather (2012)

6. Would You Rather (2012)

Genç bir kadın, hasta kardeşine bakabilmek için gizemli bir akşam yemeğine katılır. Katılımcılar, sadist bir milyarderin sunduğu ölümcül “hangisini tercih edersin” sorularıyla karşı karşıya kalır. Her karar, bir başkasının hayatına mal olabilir. Psikolojik gerilim ve sınıf farkı ön plandadır.

7. The Belko Experiment (2016)

7. The Belko Experiment (2016)

Kolombiya’daki bir ofis binasında çalışan Amerikalılar, bir sabah içeride kilitli kalır. Bir ses sistemi, onlara birbirlerini öldürmelerini emreder. Emirleri yerine getirmeyenler anında öldürülür. Kurumsal düzenin karanlık tarafına sert bir bakış sunar.

8. As the Gods Will (2014)

8. As the Gods Will (2014)

Lise öğrencileri bir anda kendilerini ölümcül çocuk oyunlarının içinde bulur. Kırmızı ışık, yeşil ışık gibi masum oyunlar ölümle sonuçlanır. Oyunun kurallarına uymayan herkes hayatını kaybeder. Hem kanlı hem de absürt bir Japon gerilimidir.

9. Nerve (2016)

9. Nerve (2016)

Bir mobil uygulama, gençlere “görevleri” tamamlamaları karşılığında para teklif eder. Başta eğlenceli görünen bu oyun, zamanla hayatı tehdit eden bir hale gelir. İzleyicileri dijital gözetim ve mahremiyet konularında düşündürür. Sosyal medya çağının Squid Game’i gibidir.

10. The Game (1997)

10. The Game (1997)

Zengin bir iş adamı, doğum günü hediyesi olarak gizemli bir oyuna katılır. Oyun zamanla tüm hayatını ele geçirir ve neyin gerçek neyin kurgu olduğu belirsizleşir. Kontrolü kaybeden adam, kendi sınırlarıyla yüzleşir. David Fincher imzasıyla psikolojik gerilim sevenlere birebir.

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11. Exam (2009)

11. Exam (2009)

Bir şirketin üst düzey pozisyonu için son aşamaya kalan sekiz aday, tek bir odada sınava alınır. Sınavda sadece tek bir soru vardır ama kimse soruyu göremez. Zaman ilerledikçe rekabet, baskı ve güvensizlik artar. Minimal ama etkileyici bir yapım.

12. Circle (2015)

12. Circle (2015)

50 kişi bir odada uyanır ve her iki dakikada bir kişi öldürülür. Kim ölecek, kim kalacak, grup birlikte karar verir. Oy birliği sağlanmazsa ölüm rastgele gelir. İnsan doğası, değer yargıları ve toplumsal önyargılar açık biçimde işlenir.

13. The Purge (2013)

13. The Purge (2013)

Yılda bir gece, tüm suçlar serbesttir; cinayet dahil. Bu gecede hayatta kalmak isteyen insanlar evlerine kapanır ya da sokağa çıkar. Bir ailenin bu geceyi sağ salim atlatma mücadelesi anlatılır. Toplumsal şiddet, sınıf ayrımı ve yasa kavramı sorgulanır.

14. Oldboy (2003)

14. Oldboy (2003)

Bir adam hiçbir açıklama yapılmadan 15 yıl boyunca bir odada hapis tutulur. Serbest bırakıldığında, kim tarafından ve neden hapsedildiğini anlamaya çalışır. İntikam, şok edici gerçeklerle iç içe geçer. Karakter derinliği yüksek, çarpıcı bir Kore yapımıdır.

15. Coherence (2013)

15. Coherence (2013)

Bir grup arkadaş, bir akşam yemeğinde bir araya gelir. Aynı anda gökyüzünden geçen bir kuyruklu yıldız, gerçekliği parçalar. Karakterler, alternatif versiyonlarıyla yüzleşmeye başlar. Düşük bütçeli ama yüksek etkili bir zihin oyunu filmidir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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