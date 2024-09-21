Spor Basınında Bir Vefat Daha: Usta Yazar Ercan Güven Hayatını Kaybetti
Spor Basınında Bir Vefat Daha: Usta Yazar Ercan Güven Hayatını Kaybetti
Geçtiğimiz günlerde spor basınının bilinen isimlerinden olan Ahmet Çakır vefat etmişti. Uzun yıllar Milliyet’in spor servisinde çalışan sevilen yazar Ercan Güven’in de geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Ahmet Çakır’ı ölümüyle sarsılan spor basınında bir vefat haberi daha herkesi üzdü.
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1980'li yıllardan bu yana görev yapan spor basınının duayen isimlerinden Ercan Güven kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ercan Güven, spor basınında esprili ve kıvrak zekalı yazılarıyla en sevilen yazarlardan biriydi.
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