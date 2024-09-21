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Ercan Güven Kimdir, Nereli? Spor Yazarı Ercan Güven Neden Vefat Etti?

Ercan Güven Kimdir, Nereli? Spor Yazarı Ercan Güven Neden Vefat Etti?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
21.09.2024 - 09:39

Ercan Güven, spor dünyasının usta kalemlerinden biriydi. 80'li yıllardan itibaren Milliyet'te görev alan Ercan, spor basınında önemli bir yer edinmişti. Ercan Güven'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Peki Ercan Güven kimdir, nereli? Spor yazarı Ercan Güven neden vefat etti?

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Ercan Güven Kimdir?

Ercan Güven Kimdir?

Ercan Güven, spor basınının önemli kalemlerinden birisidir. Güven, 1980'li yıllarda, Milliyet'te görev almaya başlamıştır. Dikkat çekici yazılarıyla herkesin beğenisini kazanmış, spor bültenlerinin aranan ismi haline gelmiştir. 

Ercan Güven, Milliyet Gazetesi Spor Servisi'nin müdürü, gazetelere spor sayfası gelmesini sağlayan ve pek çok önemli gazeteci yetiştiren merhum Namık Sevik'in yeğeniydi.

Ercan Güven Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesidir.

Ercan Güven'in Yazıları

Ercan Güven'in Yazıları

Ercan Güven, bugüne kadar Milliyet'te pek çok yazı kaleme aldı. Güven, son olarak 20 Eylül tarihinde önümüzdeki derbi için bir yazı kaleme almıştı.

Güven, son yazısında 'Yani, Mourinho’nun zekası ve bazı sinir bozucu tercihleri dışında, sahadaki futbol adına “bomba ihbarında” bulunuyorum ben. Galatasaray ya içine doğru, ya dışarı patlayabilir dikkat!' ifadelerine yer vermişti.

Ercan Güven Neden Vefat Etti?

Ercan Güven Neden Vefat Etti?

Ercan Güven'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Güven'in cenazesine dair detaylar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

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