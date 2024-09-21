Ercan Güven Kimdir, Nereli? Spor Yazarı Ercan Güven Neden Vefat Etti?

Ercan Güven, bugüne kadar Milliyet'te pek çok yazı kaleme aldı. Güven, son olarak 20 Eylül tarihinde önümüzdeki derbi için bir yazı kaleme almıştı.

Güven, son yazısında 'Yani, Mourinho’nun zekası ve bazı sinir bozucu tercihleri dışında, sahadaki futbol adına “bomba ihbarında” bulunuyorum ben. Galatasaray ya içine doğru, ya dışarı patlayabilir dikkat!' ifadelerine yer vermişti.