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Sözleşmeli Er Olmak İsteyen Yoksul Genci Muayene Eden Doktorun Anlattıkları Gözlerinizi Yaşartacak

Sözleşmeli Er Olmak İsteyen Yoksul Genci Muayene Eden Doktorun Anlattıkları Gözlerinizi Yaşartacak

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
25.12.2023 - 14:53

Türkiye şehitlerine ağlarken her evde yarım kalmış, acı hikayeler çıkıyor. Sözleşmeli er olmak isteyen yoksul bir genci muayene eden Numune Hastanesi doktorunun anlattıkları ise herkesin içini bir kere daha dağladı.

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Türkiye, Pençe Kilit operasyonunda şehit olan Mehmetçiklerine ağlıyor...

Türkiye, Pençe Kilit operasyonunda şehit olan Mehmetçiklerine ağlıyor...

Memleketin her bölgesine ateşler düştü. Evlerde yarım kalan hikayeler, gözü yaşlı aileler var...

Memleketin her bölgesine ateşler düştü. Evlerde yarım kalan hikayeler, gözü yaşlı aileler var...

Şehit olanların arasında sözleşmeli er olarak görev yapan Mehmetçikler de bulunuyordu.

Şehit olanların arasında sözleşmeli er olarak görev yapan Mehmetçikler de bulunuyordu.

Numune Hastanesi'nde Askeri Sağlık Kurulu Başkanı oılarak görev yapan Prof. Dr. Müge Özcan'ın, sözleşmeli er olmak için muayeneye gelen gençle ilgili anlattıkları ise yürekleri dağladı.

Numune Hastanesi'nde Askeri Sağlık Kurulu Başkanı oılarak görev yapan Prof. Dr. Müge Özcan'ın, sözleşmeli er olmak için muayeneye gelen gençle ilgili anlattıkları ise yürekleri dağladı.

Müge Hoca'nın gözleri yaşartan o paylaşımı 👇

Müge Hoca'nın gözleri yaşartan o paylaşımı 👇
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Vatan size minnettar...

Vatan size minnettar...

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