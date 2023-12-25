Akşener’in Başdanışmanı Emekli Albay Orkun Özeller: "Pençe-Kilit Operasyonu Stratejik Olarak Yanlış"
Akşener’in Başdanışmanı Emekli Albay Orkun Özeller: "Pençe-Kilit Operasyonu Stratejik Olarak Yanlış"
Akşener’in başdanışmanı emekli Albay Orkun Özeller, Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularına cevap verdi. Son 2 günde 12 askerimizin şehit olduğu ve ülke olarak hepimizi derinden yaralayan 'Pençe-Kilit Operasyonu' hakkında konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Emekli Albay Orkun Özeller, son 2 günde 12 şehit verdiğimiz ve ülkece hepimizi yasa boğan Kuzey Irak’ta sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonunu eleştirdi.
İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanlarından olan, askerlik hayatının 17 yılını Kuzey Irak’ta ve Özel Kuvvetler’de geçiren emekli Albay Orkun Özeller, Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.
Özeller, Milli Savunma Bakanlığı, üs bölgesinin kuruluş amacı ve süresi hakkında açıklama yapması gerektiğini ve bu üsün strajik ve taktik açısından yanlış bir konumda olduğu için lojistik zorluklar yarattığını söyledi.
Kalmanın gerekçesini TSK'yı oyalamak olduğunu söyleyen Özeller, TSK'nin Suriye'de yarım kalan görevini tamamlaması gerektiğini söylüyor.
Özeller, "Ege'de düşman birikimi var ve bu bölgede yeterli birliğimiz yok. Zap ve Metina uzak bölgeler ve buraya birlik yerleştirmektense, teröristlere İHA, SİHA, özel operasyonlar ve uçaklarla saldırmalıyız. Yerleşim yerlerine yaklaşıldıkça, halkın desteği olmadan, içlerinde PKK'lıların bulunduğu bu bölgelerde risk artıyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hulusi Akar, nedeniyle bölgeden çıkamadıklarını ifade eden Özeller, "Mutlaka hudut hattına yanaşmamız gerekiyor. Vermiş olduğumuz zayiat nedir, ele geçirilen terörist nedir? Bu mukayese bile edilmez." dedi.
Özeller, bir zamanlar şehit olabilmek için arzuyla yanan insanlar olduğumu söyleyerek, amacımızın şehit olmak değil görev yapmak olduğunu dile getiriyor.
Özeller, en fazla sömürülen duygunun şehadet olduğunu ve bu nedenle hata yapıldığının kabul edilmediğini söylüyor.
Önceki yıllarda da aynı hataların yapıldığını söyleyen Özeller, kara gömülü üsleri tam olarak tahkim etmeden personelini getirip zaman içinde tahkim olmasını beklediklerini söyledi.
Özeller, “Birliklerimiz hududun birkaç kilometre aşağısında konuşlanmalı. Hududu geçmeyin demiyorum. Ama Metina çok aşağıda. Daha da aşağıya inmeyi düşünüyorlardı. Allahtan olmadı. Felaket bir şey bu” önerisi getirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda