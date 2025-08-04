Sözleriyle İnsanı Düşünceden Düşünceye Sürükleyen Mor ve Ötesi Şarkıları

Mor ve Ötesi sadece bir rock grubu olmakla sınırlı değil. Aynı zamanda bir kuşağın iç sesi, yalnızlığın melodisi, isyanın ritmi. Yıllar geçse de anlamını yitirmeyen sözleriyle, her şarkısı adeta bir içsel yolculuk başlatıyor. Kimileri için bir ayrılık anısı, kimileri içinse bir aydınlanma kıvılcımı... Grubun şarkılarında bazen toplum eleştirisi gizli bir dizeye sıkışıyor, bazen de aşkın en karmaşık hali çığlık olup çıkıyor. Buyurun, Mor ve Ötesi'nin sizi düşünceden düşünceye sürükleyecek en etkileyici şarkıları...