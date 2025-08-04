Sözleriyle İnsanı Düşünceden Düşünceye Sürükleyen Mor ve Ötesi Şarkıları
Mor ve Ötesi sadece bir rock grubu olmakla sınırlı değil. Aynı zamanda bir kuşağın iç sesi, yalnızlığın melodisi, isyanın ritmi. Yıllar geçse de anlamını yitirmeyen sözleriyle, her şarkısı adeta bir içsel yolculuk başlatıyor. Kimileri için bir ayrılık anısı, kimileri içinse bir aydınlanma kıvılcımı... Grubun şarkılarında bazen toplum eleştirisi gizli bir dizeye sıkışıyor, bazen de aşkın en karmaşık hali çığlık olup çıkıyor. Buyurun, Mor ve Ötesi'nin sizi düşünceden düşünceye sürükleyecek en etkileyici şarkıları...
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1. Sabahın Köründe
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2. Bırakmazlar Yakamı
3. Balıklar
4. Daha Mutlu Olamam
5. Re
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6. Son Deneme
7. Kördüğüm
8. Darbe
9. Korkma
10. Festus
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11. Kara Kutu
12. Sana Değmez
13. Araf
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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Hepsi birbirinden güzel şarkılar. Kaliteli müzik yapan kaliteli, eğitimli adamlar bunlar. Kıymetleri biliniyor, bu iyi bişey. Oyunbozan en sevdiğim şarkıları... Devamını Gör