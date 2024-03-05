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Sözde Hoca Fazlı Tonar'ın Zengin Olmanın Sırrını Açıkladığı Videosu Olay Oldu!

Sözde Hoca Fazlı Tonar'ın Zengin Olmanın Sırrını Açıkladığı Videosu Olay Oldu!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
05.03.2024 - 11:05

Düzenli olarak sohbetlerini yayınlayan Fazlı Tonar isimli sözde hocanın zengin olmanın sırrını açıkladığı videosu gündem oldu.

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Sosyal medyada çeşitli platformlarda sohbet videoları yayınlayan, kendisine 'Hoca' diyen insanların sayısı gün geçtikçe daha da çoğalıyor. Fazlı Tonar da o isimlerden bir tanesi.

Sosyal medyada çeşitli platformlarda sohbet videoları yayınlayan, kendisine 'Hoca' diyen insanların sayısı gün geçtikçe daha da çoğalıyor. Fazlı Tonar da o isimlerden bir tanesi.

Düzenli olarak sohbetlerini yayınlayan Fazlı Tonar, zengin olmanın sırrını verdiği videosuyla gündem oldu.

Düzenli olarak sohbetlerini yayınlayan Fazlı Tonar, zengin olmanın sırrını verdiği videosuyla gündem oldu.

Tonar, “Çalışmana hiç gerek yok. İşe bile gitmeyeceksin, evde oturup her gün Vakıa suresini okuyacaksın ve zengin olacaksın.” dedi.

Zenginliğin kısa yolunu bulan Tonar'ın bu sözleri ise gündem oldu.

Zenginliğin kısa yolunu bulan Tonar'ın bu sözleri ise gündem oldu.
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