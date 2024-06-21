Sosyal Ortamlarda En İyi Hangi Rolü Oynuyorsun?
Sosyal Ortamlarda En İyi Hangi Rolü Oynuyorsun?
Herkesin sosyal çevrede farklı bir rolü vardır. Bu test, senin sosyal ortamlarda en iyi hangi rolü oynadığını keşfetmene yardımcı olacak.
Hadi başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seç!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir grup etkinliğinde liderlik rolünü üstlendiğinde genellikle nasıl davranırsın?
4. Yeni bir ortamda tanımadığın insanlarla iletişime geçtiğinde nasıl bir tavır sergilersin?
5. Arkadaşlarının problemleriyle ilgilendiğinde genellikle nasıl bir destek sağlarsın?
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6. Grup içinde bir tartışma olduğunda senin tavırların nasıl olur?
7. Bir sosyal etkinlikte nasıl bir rol üstlenmeyi tercih edersin?
8. Yeni bir ortama adapte olurken genellikle hangi stratejiyi kullanırsın?
9. Arkadaşlarının seninle ilgili en çok hangi özelliğini takdir eder?
10. Bir sosyal etkinlikte birini tanıdıkça, onunla ilişkini nasıl geliştirirsin?
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Liderlik Rolü
Motivasyon Rolü
Takım Oyuncusu Rolü
Destekleyici Rol
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Motivasyon Rolü