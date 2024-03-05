Sosyal Medyayı Bilinçli Kullanmanın 10 Kuralı
Sosyal Medyayı Bilinçli Kullanmanın 10 Kuralı
Günümüzde artık pek çok insan neredeyse her gününü sosyal medya kullanarak geçiriyor. Peki siz sosyal medyayı ne kadar bilinçli kullanıyorsunuz? Detaylar için buyurun içeriğimize 👇
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1. Sosyal medyaya sınırlı zaman ayırın!
2. Gerçekçi olun!
3. Mahremiyet alanlarınızı kontrol altında tutun!
4. Sahte haberlerden kaçının!
5. Bilgilendirici içerikleri takip edin!
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6. Pozitif bir ortam oluşturun.
7. Takip ettiğiniz kişileri ve sayfaları kontrol edin!
8. Duygusal tepkileri kontrol edin!
9. Bilgilerinizi sınırlayın!
10. Zaman zaman ara vermeyi unutmayın!
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