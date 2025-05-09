Sosyal Medyadan Tanıştığı Kadının Özel Görüntülerini Başkalarıyla Paylaşan Köşe Yazarına Hapis Cezası

Yazar A.T., 2020 yılında sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştı. Bir süre sonra bu kadınla arkadaş oldu ve görüntülü olarak internet üzerinden konuşmaya devam etti. İddiaya göre, A.T. bu görüşmeler sırasında S.C.’nin özel görüntülerini ekran kaydıyla aldı.

Bir süre sonra A.T. ile S.C. arasında sorunlar yaşandı ve araları bozuldu. Bunun üzerine A.T., S.C.’nin özel görüntülerini üçüncü kişilere e-posta yoluyla gönderdi. Ayrıca kadını, elindeki görüntüleri başka kişilere ve çocuğunun öğretmenlerine göndermekle tehdit etti.

S.C’nin şikâyetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında A.T.’nin bilgisayarı incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda A.T. hakkında “tehdit” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla dava açıldı.

Dava sonucunda A.T.’ye “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza, indirim uygulanarak 1 yıl 8 aya düşürüldü ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık hakkında ayrıca şantaj suçlamasıyla açılan dava kapsamında, mahkeme heyeti eylemi “sair tehdit” olarak değerlendirdi ve 120 gün adli para cezasına hükmetti. Bu ceza, gün başına 100 TL olarak hesaplanarak toplam 12 bin TL olarak belirlendi. Daha sonra bu miktar 5 bin TL’ye indirildi ve hükmün açıklanması bu ceza için de geri bırakıldı.