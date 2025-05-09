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Sosyal Medyadan Tanıştığı Kadının Özel Görüntülerini Başkalarıyla Paylaşan Köşe Yazarına Hapis Cezası

Sosyal Medyadan Tanıştığı Kadının Özel Görüntülerini Başkalarıyla Paylaşan Köşe Yazarına Hapis Cezası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.05.2025 - 13:26 Son Güncelleme: 09.05.2025 - 13:35

Sözcü’de Yaşar Anter imzasıyla yayınlanan haber sosyal medyada gündem oldu. Bodrum’da yaşayan ulusal yayın organlarında köşe yazarlığı yapan köşe yazarı A.T. sosyal medyadan tanıştığı S.C.’nin özel görüntülerini başkalarıyla paylaşınca mahkemelik oldu. Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan 5. duruşma sonucunda ünlü yazara 2 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/sosyal-medya...
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Ulusal yayın organlarında köşe yazarlığı yapan A.T. sosyal medyadan tanıştığı S.C’nin özel görüntülerini başka kişilerle paylaşınca başı belaya girdi.

Ulusal yayın organlarında köşe yazarlığı yapan A.T. sosyal medyadan tanıştığı S.C’nin özel görüntülerini başka kişilerle paylaşınca başı belaya girdi.

Yazar A.T., 2020 yılında sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştı. Bir süre sonra bu kadınla arkadaş oldu ve görüntülü olarak internet üzerinden konuşmaya devam etti. İddiaya göre, A.T. bu görüşmeler sırasında S.C.’nin özel görüntülerini ekran kaydıyla aldı.

Bir süre sonra A.T. ile S.C. arasında sorunlar yaşandı ve araları bozuldu. Bunun üzerine A.T., S.C.’nin özel görüntülerini üçüncü kişilere e-posta yoluyla gönderdi. Ayrıca kadını, elindeki görüntüleri başka kişilere ve çocuğunun öğretmenlerine göndermekle tehdit etti.

S.C’nin şikâyetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında A.T.’nin bilgisayarı incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda A.T. hakkında “tehdit” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla dava açıldı.

Dava sonucunda A.T.’ye “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza, indirim uygulanarak 1 yıl 8 aya düşürüldü ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık hakkında ayrıca şantaj suçlamasıyla açılan dava kapsamında, mahkeme heyeti eylemi “sair tehdit” olarak değerlendirdi ve 120 gün adli para cezasına hükmetti. Bu ceza, gün başına 100 TL olarak hesaplanarak toplam 12 bin TL olarak belirlendi. Daha sonra bu miktar 5 bin TL’ye indirildi ve hükmün açıklanması bu ceza için de geri bırakıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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