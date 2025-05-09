Sosyal Medyadan Tanıştığı Kadının Özel Görüntülerini Başkalarıyla Paylaşan Köşe Yazarına Hapis Cezası
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/sosyal-medya...
Sözcü’de Yaşar Anter imzasıyla yayınlanan haber sosyal medyada gündem oldu. Bodrum’da yaşayan ulusal yayın organlarında köşe yazarlığı yapan köşe yazarı A.T. sosyal medyadan tanıştığı S.C.’nin özel görüntülerini başkalarıyla paylaşınca mahkemelik oldu. Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan 5. duruşma sonucunda ünlü yazara 2 yıl hapis cezası verildi.
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Ulusal yayın organlarında köşe yazarlığı yapan A.T. sosyal medyadan tanıştığı S.C’nin özel görüntülerini başka kişilerle paylaşınca başı belaya girdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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