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Sorunlar Giderildi, Anayasa Mahkemesi'nin İnternet Sitesi Tekrar Erişime Açıldı

Sorunlar Giderildi, Anayasa Mahkemesi'nin İnternet Sitesi Tekrar Erişime Açıldı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 22:39

Kamuoyunda tartışmalara sebep olan Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasındaki problemlerin giderildiği açıklandı. Sayfa, sorunlar giderildikten sonra erişime tekrar açıldı.

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Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasının kapalı kalması Instagram'a erişim engeli getirilmesinden sonra dikkat çekmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasının kapalı kalması Instagram'a erişim engeli getirilmesinden sonra dikkat çekmişti.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, WhatsApp kanalı aracılığıyla bir duyuru yaparak internet sitesindeki problemlerin sona erdiğini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, WhatsApp kanalı aracılığıyla bir duyuru yaparak internet sitesindeki problemlerin sona erdiğini açıkladı.

Duyuruda Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasına erişimde yaşanan sorunların giderildiği ve sayfanın tekrar erişime açıldığı belirtildi.

Duyuruda Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasına erişimde yaşanan sorunların giderildiği ve sayfanın tekrar erişime açıldığı belirtildi.

Sayfaya 'anayasa.gov.tr' adresinden ulaşılabilir.

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