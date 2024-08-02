Sorunlar Giderildi, Anayasa Mahkemesi'nin İnternet Sitesi Tekrar Erişime Açıldı
Sorunlar Giderildi, Anayasa Mahkemesi'nin İnternet Sitesi Tekrar Erişime Açıldı
Kamuoyunda tartışmalara sebep olan Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasındaki problemlerin giderildiği açıklandı. Sayfa, sorunlar giderildikten sonra erişime tekrar açıldı.
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Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasının kapalı kalması Instagram'a erişim engeli getirilmesinden sonra dikkat çekmişti.
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, WhatsApp kanalı aracılığıyla bir duyuru yaparak internet sitesindeki problemlerin sona erdiğini açıkladı.
Duyuruda Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasına erişimde yaşanan sorunların giderildiği ve sayfanın tekrar erişime açıldığı belirtildi.
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