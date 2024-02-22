Son Yanlış: Emirhan Delibaş!
En temel prensiplerimden biri, her yeni yönetimi dikkat ve ilgiyle izlemek, ilk dönemlerindeki çok önemli olmayan hatalara karşı kredi tanımaktır.
Hasan Arat yönetimine de aynı prensiple yaklaştım. Gördüğüm yanlışları, yönetime yeni gelmenin telaşı ve aceleciliği olarak değerlendim. Bu yazıya kadar da tek bir eleştiri yapmadım. Hep yapılan iyi işleri görmeye çalıştım.
Ancak Emirhan Delibaş olayı benim için bardağı taşıran son nokta oldu!
Necip’ten sonra 2022 yılına kadar A takıma çıkabilen ve süreklilik sağlayabilen sadece üç futbolcumuz oldu. Maalesef bunları elde tutamadık. Bu sezon ise kadromuzda alt yapıdan yetişen beş oyuncu var. Bunlardan süre alanlar ise Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz ve bazen de Emrecan Terzi.
Emirhan Delibaş ise bu sezon kadroya henüz girebilmişti; sadece bir maçta şans bulabildi. Emirhan 11 senedir Beşiktaş forması giyiyor.
Görünen o ki, alt yapıdan oyuncu yetiştirme konusunda çok başarılı değiliz. Yetişenleri de hem kolayca elimizden kaçırıyoruz hem de çok kolay harcıyoruz.
Gelelim Emirhan Delibaş olayına:
Beşiktaş yönetimi bu kararı neden aldığını açık yüreklilikle beyan etmiyor. Diğer yandan da o malum siteye üye olması nedeniyle böyle bir karar aldıkları algısı oluşmasını sağlıyorlar.
Sosyal medyada gürültü çıkartan bazı ‘ahlak bekçileri’ yüzünden böyle bir karar alındıysa bu son derece yanlış bir karardır.
O ‘ahlak bekçileri’ ve Beşiktaş yönetiminde bu kararı verenler, yirmili yaşlarda hiç mi karşı cins peşinde koşmadılar? Hepsi papaz hayatı mı yaşadılar?
Aynı siteye, A takımından bir başka oyuncu üye olmuş olsaydı, mesela yaşı yakın diye Semih Kılıçsoy’u örnek verelim; onun da sözleşmesi böyle bir günde feshedilebilecek miydi?
Kariyer yapmış pek çok bekar futbolcunun mankenlerle, starlarla birlikte olması normal, genç bir çocuğun aynı nedenlerle bir internet platformuna üye olması suç, öyle mi?
Futbol takımları, bekar futbolcularının karşı cinsle ilişkilerini yargılamaya kalksa, ligde sahaya çıkartacak futbolcu bulamakta oldukça zorlanırlar.
Ben, Emirhan’ın bu nedenle ilişiğinin kesildiğine inanmak istemiyorum. Beşiktaş yönetiminin bu nedenle fesih kararı alması hem profesyonelliğe hem de insan haklarına aykırıdır.
Beşiktaş yönetimi akılcı değil, popülist kararlar alıyor. Sadece bir kısım taraftarı memnun etmek için elindeki değerleri düşüncesizce harcıyor.
Kadro dışı bırakılan futbolcular konusunda da popülist davrandılar, Emirhan konusunda da…
Taraftarın yönetime bu kadar fazla müdahale etmesine müsaade ederseniz o taraftar bir gün gelir sizlere de kapıyı gösterir.
Unutmayın ki, Seba’yı da Bilgili’yi de Demirören’i de Orman’ı ve Çebi’yi de bu taraftar yolladı.
Popülizm her zaman geri tepen bir silahtır!
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