Son Yanlış: Emirhan Delibaş!

İsterseniz önce bugüne kadar görmezden geldiğim yanlışlardan başlayayım:

1) Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakılmaları çok yanlıştı. Endüstriyel futbolda kadro dışı bırakma cezası olamaz. Elinizdeki değeri yok edersiniz. Zararı kulübe olur. Ya da tükürdüğünüzü yalarsınız.

2) Kadro dışı bırakma kararını, takımın teknik direktörünü devre dışı bırakarak gerçekleştirmek daha da büyük bir hatadır. Bir teknik direktöre yapılabilecek en büyük hakaret budur. Belli ki Rıza Hocayı daha o dönemde gözden çıkartmışlar.

3) Rıza Çalımbay gibi bu kulübün efsanelerinden olmuş birinin yollanış şekli yanlıştı. Kendisi ile sözleşme yenileyip, ertesi gün istifaya zorlamak inanılır gibi değil. Daha medeni bir şekilde çözülmesini beklerdim.

4) Ahmet Nur Çebi yönetiminin kilit profesyonelleri halen görevlerinin başındalar. Kulübün bugünkü duruma gelmesinde bu profesyonellerin rolü oldukça yüksektir. Halen görevde olmaları da son derece tehlikeli; eskiden yapılmış olan yanlış işlerin üstünü örtme riski taşıyorlar.

5) Bu profesyonellerin kulüple ilişiklerinin kesilmeme nedeni olarak, önceki yönetimin devir teslim yapmamış olmasını gösteriyorlar. Oysa Arat yönetimi göreve gelmeden önce operasyonel planlarını hazırlamış olsa, daha ilk günden kendi profesyonellerini göreve getirirdi. Yeni profesyonellerin de durum tespiti yapmaları ve olaylara hâkim olmaları en fazla 1 aylarını alırdı. Zira alt kadrolar büyük ölçüde duruma hakimler.

6) Samet Aybaba da bu kulübümüzde kupalar kaldırmış ve efsane olmuş bir değerimizdir. Sportif Direktörlüğe Samet Aybaba’nın getirilmesi son derece yanlıştır. Zira bu pozisyon üst düzey eğitim ve tecrübe isteyen bir pozisyondur. Maalesef Samet Aybaba’da bu özellikler yoktur. Yukarıda saydığım yanlışların ilk ikisinde ve Emirhan Delibaş olayında onun imzası vardır.