Son Karar Sizin! "Ateşe Düştüm"Şarkısını En İyi Kim Seslendirdi?
Son Karar Sizin! "Ateşe Düştüm"Şarkısını En İyi Kim Seslendirdi?
İlk duyduğumuz andan itibaren dilimize dolanan Mert Demir'in şarkısı Ateşe Düştüm son günlerin en popüler ve en sevilen şarkısı. Bunun tek sebebi şarkının güzel olması değil, birçok şarkıcının bu şarkıyı yorumlama şekli. Buyurun ankete; Bu şarkıyı en iyi kim seslendirdi?👇
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