Son İsimler Seçiliyor! 31 Temmuz Perşembe MasterChef'te Ana Kadroya Giren 18. Yarışmacı Kim Oldu?
MasterChef 2025’te ana kadronun netleşmesine son isimler kaldı. Merakla takip edilen programda yarışmacılar ana kadroda olabilmek için adeta döktürüyor. Geçtiğimiz bölümler boyunca 17 yarışmacı seçilmiş ve ana kadroya adını yazdırmıştı. 31 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümle bir isim daha seçildi. Gelin MasterChef 2025’in 18. yarışmacısını birlikte öğrenelim!
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Alanında uzman şeflerimiz seçim yaparken ince eleyip sık dokuyor.
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MasterChef 2025’in 18. yarışmacısı Sümeyye oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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