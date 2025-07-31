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Son İsimler Seçiliyor! 31 Temmuz Perşembe MasterChef'te Ana Kadroya Giren 18. Yarışmacı Kim Oldu?

Son İsimler Seçiliyor! 31 Temmuz Perşembe MasterChef'te Ana Kadroya Giren 18. Yarışmacı Kim Oldu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.08.2025 - 00:38

MasterChef 2025’te ana kadronun netleşmesine son isimler kaldı. Merakla takip edilen programda yarışmacılar ana kadroda olabilmek için adeta döktürüyor. Geçtiğimiz bölümler boyunca 17 yarışmacı seçilmiş ve ana kadroya adını yazdırmıştı. 31 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümle bir isim daha seçildi. Gelin MasterChef 2025’in 18. yarışmacısını birlikte öğrenelim!

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Alanında uzman şeflerimiz seçim yaparken ince eleyip sık dokuyor.

Alanında uzman şeflerimiz seçim yaparken ince eleyip sık dokuyor.

Tabakların tadımları, doğrular, yanlışlar derken öne çıkmayı başaran isimler ana kadroda mücadele vermeye hak kazanıyor. Son bölümde 18. yarışmacının seçilmesiyle birlikte ana kadronun tamamlanmasına yalnızca iki yarışmacı kaldı.

MasterChef 2025’in 18. yarışmacısı Sümeyye oldu.

MasterChef 2025’in 18. yarışmacısı Sümeyye oldu.

MasterChef 2025’te ana kadroya giren Sümeyye, tabağıyla şefleri memnun etmeyi başardı. Şimdiyse ana kadronun tamamlanmasıyla birlikte göstereceği performanslar merakla bekleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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