Kuruluş Osman Özge Törer Gelişmesinden Mert Yazıcıoğlu’na Gelen X Tepkilerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon dünyası bugün de gelişmelerle doluydu. Yeni sezon yaklaştığı için bu sıralar gündem daha çok yeni diziler üzerine ilerliyor. Biz de sizler için yaşananları anbean aktarmıştık. Bir de kaçıranlar için derlemek istedik.
31 Temmuz Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını içeriğimizde bulabilirsiniz!
Gelin detaylara geçelim…
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NOW dizisi Sahtekarlar’da başrol erkek oyuncu Burak Deniz oldu.
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Nur Viral Beyaz TV’den ayrıldığını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.
Yeni Karadeniz dizimiz, Gözleri KaraDeniz X’te konu oldu.
Burak Özçivit’in Kuruluş Osman’dan ayrılmasıyla değişiklikler peş peşe geldi.
Erkan Petekkaya’dan Teşkilat dizisi için açıklama geldi.
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Ve son olarak Mert Yazıcıoğlu’nun Kuruluş Osman ekibine dahil olması X’te gündemdeydi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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