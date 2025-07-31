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Kuruluş Osman Özge Törer Gelişmesinden Mert Yazıcıoğlu’na Gelen X Tepkilerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kuruluş Osman Özge Törer Gelişmesinden Mert Yazıcıoğlu’na Gelen X Tepkilerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.07.2025 - 20:54

Televizyon dünyası bugün de gelişmelerle doluydu. Yeni sezon yaklaştığı için bu sıralar gündem daha çok yeni diziler üzerine ilerliyor. Biz de sizler için yaşananları anbean aktarmıştık. Bir de kaçıranlar için derlemek istedik. 

31 Temmuz Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını içeriğimizde bulabilirsiniz!

Gelin detaylara geçelim…

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NOW dizisi Sahtekarlar’da başrol erkek oyuncu Burak Deniz oldu.

NOW dizisi Sahtekarlar’da başrol erkek oyuncu Burak Deniz oldu.

Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon’un kaleminden çıkacak dizide yönetmenlik Ali Bilgin’de olacak. Eylül’de yayınlanması planlanan dizide Tamer Levent de rol alacak. Diziseverler, Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in uyumunun nasıl olacağını merak ediyor.

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Nur Viral Beyaz TV’den ayrıldığını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

Nur Viral Beyaz TV’den ayrıldığını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

Hayatta Her Şey Var programını sunuyordu ve ekranlara veda etmişti. Show TV, NOW ve TYT gibi kanallar Nur Viral’in peşinde. Teklifler üst üste gelirken Nur Viral’in kararı ne olacak birlikte göreceğiz.

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Yeni Karadeniz dizimiz, Gözleri KaraDeniz X’te konu oldu.

Yeni Karadeniz dizimiz, Gözleri KaraDeniz X’te konu oldu.

TV gündemi, X kullanıcıları tarafından sıkı takip ediliyor. Sezonda yayına hazırlanan Gözleri KaraDeniz ise kullanıcılar tarafından Sen Anlat Karadeniz dizisine benzetildi. Hikayedeki benzerlikler ve ayrılıklar yayınlanınca anlaşılacak.

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Burak Özçivit’in Kuruluş Osman’dan ayrılmasıyla değişiklikler peş peşe geldi.

Burak Özçivit’in Kuruluş Osman’dan ayrılmasıyla değişiklikler peş peşe geldi.

Hikaye değişimine giderek zaman atlaması yapacak olan dizide Özge Törer de kadrodan ayrılmak durumunda kaldı. Dizinin senaryosu değişirken yönetmeni ve oyuncuları da değişti. Henüz kadroda kimlerin olacağı tam liste olarak açıklanmadı.

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Erkan Petekkaya’dan Teşkilat dizisi için açıklama geldi.

Erkan Petekkaya’dan Teşkilat dizisi için açıklama geldi.

İddialar Erkan Petekkaya’nın yeni sezonda Teşkilat’ta olmayacağı yönündeydi. Ancak Petekkaya Birsen Altuntaş’a açıklama yaptı. Yeni sezonda da dizide yer alacağını duyurdu.

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Ve son olarak Mert Yazıcıoğlu’nun Kuruluş Osman ekibine dahil olması X’te gündemdeydi.

Ve son olarak Mert Yazıcıoğlu’nun Kuruluş Osman ekibine dahil olması X’te gündemdeydi.

Bahsettiğimiz üzere Burak Özçivit’in ayrılmasıyla dizide birçok yeniliğe karar verilmişti. Yeni sezonda kadroda olmak için imza atan isim Mert Yazıcıoğlu olmuştu. X ahalisi duruma öylesine sevindi ki, hayranlar ortalığı ayağa kaldırdı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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