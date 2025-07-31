Kuruluş Osman Özge Törer Gelişmesinden Mert Yazıcıoğlu’na Gelen X Tepkilerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Televizyon dünyası bugün de gelişmelerle doluydu. Yeni sezon yaklaştığı için bu sıralar gündem daha çok yeni diziler üzerine ilerliyor. Biz de sizler için yaşananları anbean aktarmıştık. Bir de kaçıranlar için derlemek istedik.

31 Temmuz Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını içeriğimizde bulabilirsiniz!

Gelin detaylara geçelim…