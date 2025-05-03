Son Depremler: Deprem mi Oldu? 3 Mayıs AFAD ve Kandilli Deprem Listesi
Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. 23 Nisan'dan bu yana artçılar sürerken vatandaşlar tedirginlik, korku ve panik yaşanıyor. Sadece İstanbul değil Kütahya başta olmak üzere pek çok kentte ufak sarsıntı haberleri geliyor. Vatandaşlar arama motorlarında 'İstanbul'da Deprem mi oldu, Kaç Büyüklüğünde?' sorularının yanıtını arıyor. İşte 3 Mayıs AFAD ve Kandilli Deprem Listesi!
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İstanbul'da Deprem mi oldu, Kaç Büyüklüğünde?
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Son Depremler: 3 Mayıs AFAD ve Kandilli Deprem Listesi
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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