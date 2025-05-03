Son Depremler: Deprem mi Oldu? 3 Mayıs AFAD ve Kandilli Deprem Listesi

Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. 23 Nisan'dan bu yana artçılar sürerken vatandaşlar tedirginlik, korku ve panik yaşanıyor. Sadece İstanbul değil Kütahya başta olmak üzere pek çok kentte ufak sarsıntı haberleri geliyor. Vatandaşlar arama motorlarında 'İstanbul'da Deprem mi oldu, Kaç Büyüklüğünde?' sorularının yanıtını arıyor. İşte 3 Mayıs AFAD ve Kandilli Deprem Listesi!