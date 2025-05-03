onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Depremler: Deprem mi Oldu? 3 Mayıs AFAD ve Kandilli Deprem Listesi

Son Depremler: Deprem mi Oldu? 3 Mayıs AFAD ve Kandilli Deprem Listesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.05.2025 - 12:45

Türkiye beşik gibi sallanıyor! İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. 23 Nisan'dan bu yana artçılar sürerken vatandaşlar tedirginlik, korku ve panik yaşanıyor. Sadece İstanbul değil Kütahya başta olmak üzere pek çok kentte ufak sarsıntı haberleri geliyor. Vatandaşlar arama motorlarında 'İstanbul'da Deprem mi oldu, Kaç Büyüklüğünde?' sorularının yanıtını arıyor. İşte 3 Mayıs AFAD ve Kandilli Deprem Listesi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da Deprem mi oldu, Kaç Büyüklüğünde?

İstanbul'da Deprem mi oldu, Kaç Büyüklüğünde?

23 Nisan'da İstanbul'da 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki deprem bir kez daha korku ve paniği artırdı. Uzmanlar, Marmara Bölgesi için büyüklüğü 7.5'e varacak bir deprem beklediklerini her fırsatta dile getirirken meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem herkes endişelendirdi. 23 Nisan'dan bu yana artçı sarsıntılar meydana geliyor. Son olarak 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hissedilen bir artçı meydana geldi. Kent genelinde hissedilen depremin ardından gözler uzmanlardan, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek açıklamalara çevrildi.

Son Depremler: 3 Mayıs AFAD ve Kandilli Deprem Listesi

Son Depremler: 3 Mayıs AFAD ve Kandilli Deprem Listesi

AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre deprem saat 11.36'da gerçekleşti. Büyüklüğü 3.7 olarak açıklanan depremin merkezi Tekirdağ Marmaraereğlisi'ne 24.87 kilometre uzaklıkta Marmara Denizi açıkları olarak duyuruldu. Depremin derinliği 18 kilometre olarak açıklandı. 

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4; derinliğini ise 14.07 kilometre olarak paylaştı. 

Meydana gelen depremlerin büyüklüğü yakından takip ediliyor. Deprem korkusu yaşayan vatandaşlar güvenilir son deprem listelerinin nerede yayımlandığını merak ediliyor. 

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde anlık olarak yayınlanıyor. 

AFAD’ın internet sitesinde son 100 deprem listelenirken Kandilli Rasathanesi’nin sitesinde son 500 deprem listeleniyor. 

3 Mayıs AFAD ve Kandilli Deprem Listesine ulaşmak isterseniz 👇 

AFAD SON DEPREM LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın