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Pazar Akşamlarının Stresinden Tercih Döneminde Memnun Edilemeyen Ebeveynlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pazar Akşamlarının Stresinden Tercih Döneminde Memnun Edilemeyen Ebeveynlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2026 - 17:43
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Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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Küçükken öğretmene yapılan overshare...

Küçükken öğretmene yapılan overshare...
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Yüz ifademizden anlaşılıyor mu acaba o pişmanlık?

Yüz ifademizden anlaşılıyor mu acaba o pişmanlık?
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Çok net hissettik bu tasvirle.

Çok net hissettik bu tasvirle.
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👇

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Çok doğru.

Çok doğru.
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En azından yüzmek istediğini biliyor.

En azından yüzmek istediğini biliyor.
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İtiraf gibi düşün.

İtiraf gibi düşün.
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İyi yakalamışsın.

Sinirimiz bozulmuştu bol sıfırlı maaşlardan iyi oldu.

Sinirimiz bozulmuştu bol sıfırlı maaşlardan iyi oldu.
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Bize yüz vermezler böyle...

👇

👇
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Herhangi bir fakir dizisindeki etliye sütlüye karışmayan orta hali aile evi.

Herhangi bir fakir dizisindeki etliye sütlüye karışmayan orta hali aile evi.
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Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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