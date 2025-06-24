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Ekran Bağımlısı Olmayan Çocuktan Whatsapp Gün Grubuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ekran Bağımlısı Olmayan Çocuktan Whatsapp Gün Grubuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.06.2025 - 18:15

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Salı günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım bugün öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Elit bir şakayla başlayalım!

Elit bir şakayla başlayalım!
twitter.com

İleride de anlamayacaksın.

İleride de anlamayacaksın.
twitter.com

Sürpriz işte?

Sürpriz işte?
twitter.com

Neyini anlamadın?

Neyini anlamadın?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Anketler bile açılmış.

Anketler bile açılmış.
twitter.com

2025 doğumlu Fikret mi olur?

2025 doğumlu Fikret mi olur?
twitter.com

👇

👇

Helal sana!

Helal sana!
twitter.com

Koyacaklar...

Koyacaklar...
twitter.com
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Notlara veda...

Notlara veda...
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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