SOL Parti’nin Hatay Defne Belediye Başkan Adayının Seçim Vaadi: “Boğma Rakı Tesisi Kuracağım”
SOL Parti’nin Hatay Defne Belediye Başkan Adayının Seçim Vaadi: “Boğma Rakı Tesisi Kuracağım”
İçeriğin Devamı Aşağıda
SOL Parti Hatay Defne Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu, ilçe için vaatlerini sıraladı.
Depremden büyük yara alan Hatay'ın yaralarını sarmak için yola çıktığını söyleyen Mansuroğlu, vaatlerini anlattı. BirGün'den Can Çiçek'e konuşan Mansuroğlu'nun vaatlerinden birisi de boğma rakı tesisi.
"Küçük üreticilerin üreteceği ürünlerle okullarda ücretsiz öğle yemekleri dağıtabiliriz" diyen Mansuroğlu şunları söyledi:
"Tesisler kurabiliriz. Boğma rakı tesisi bunlardan biri, sebze hali, hayvan pazarı, mezarlık, bir ilçeyi ilçe yapan ne varsa şu an burada eksik durumda.
“Defne’nin tüm yolları delik deşik durumda. Eğer Karayolları Genel Müdürlüğü altyapı sorununu çözmezse belediyeyi biz aldığımızda iş makineleriyle gider biz yaparız.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda