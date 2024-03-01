Enflasyonun Öncü Göstergesi Geldi: İstanbul'da Enflasyon Yüzde 76,58!

Şubat 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en çok artış gösteren harcama kalemi 'Kültür Eğitim ve Eğlence' olurken, aylık yüzde 6,73 oranında arttı. Onu, yüzde 5,58 ile 'Sağlık ve Kişisel Bakım' harcamaları, yüzde 4,98 ile gıda harcamaları, yüzde 4,65 ile konut harcamaları, yüzde 2,54 ile ev eşyası izledi. Giyim harcamaları yüzde 1,51 ile ulaştırma ve haberleşme harcamaları da yüzde 0,23 oranında azalış gösterdi.

Toptan fiyatlarda yakacak ve enerji maddeleri yüzde 13,53 artış ile ilk sırada geldi.