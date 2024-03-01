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Enflasyonun Öncü Göstergesi Geldi: İstanbul'da Enflasyon Yüzde 76,58!

Enflasyonun Öncü Göstergesi Geldi: İstanbul'da Enflasyon Yüzde 76,58!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.03.2024 - 12:30

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) hesapladığı İstanbul enflasyonu, 4 Mart Pazartesi açıklanacak olan TÜİK enflasyonu öncesi geldi. İstanbul'da fiyatlar aylık bazda %4,07 oranında artarken, yıllık enflasyon TÜİK TÜFE'nin üzerinde yer almaya devam etti.

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İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 4,07 oranında artarken, yıllık bazda da yüzde 76,58 oranında arttı.

İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 4,07 oranında artarken, yıllık bazda da yüzde 76,58 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 Şubat ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre % 4,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise % 4,64 oranında arttı.

Enflasyonda, TÜİK tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ve İTO İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi arasındaki fark da bu şekilde oldu.

Enflasyonda, TÜİK tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ve İTO İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi arasındaki fark da bu şekilde oldu.

2023 Şubat ayına göre 2024 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde % 76,58, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 65,06 olarak gerçekleşti.

2023 Şubat ayına göre 2024 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde % 76,58, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 65,06 olarak gerçekleşti.

Şubat 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en çok artış gösteren harcama  kalemi 'Kültür Eğitim ve Eğlence' olurken, aylık yüzde 6,73 oranında arttı. Onu, yüzde 5,58 ile 'Sağlık ve Kişisel Bakım' harcamaları, yüzde 4,98 ile gıda harcamaları, yüzde 4,65 ile konut harcamaları, yüzde 2,54 ile ev eşyası izledi. Giyim harcamaları yüzde 1,51 ile ulaştırma ve haberleşme harcamaları da yüzde 0,23 oranında azalış gösterdi.

Toptan fiyatlarda yakacak ve enerji maddeleri yüzde 13,53 artış ile ilk sırada geldi.

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