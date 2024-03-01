Enflasyonun Öncü Göstergesi Geldi: İstanbul'da Enflasyon Yüzde 76,58!
Enflasyonun Öncü Göstergesi Geldi: İstanbul'da Enflasyon Yüzde 76,58!
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İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 4,07 oranında artarken, yıllık bazda da yüzde 76,58 oranında arttı.
Enflasyonda, TÜİK tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ve İTO İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi arasındaki fark da bu şekilde oldu.
2023 Şubat ayına göre 2024 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde % 76,58, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 65,06 olarak gerçekleşti.
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