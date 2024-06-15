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Şokopop'un Arşivlerden Bulduğu Ünlülerin Bir Zamanlar Söylediği Aforizmalar Sizi de Şaşırtacak

Şokopop'un Arşivlerden Bulduğu Ünlülerin Bir Zamanlar Söylediği Aforizmalar Sizi de Şaşırtacak

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.06.2024 - 09:31

Şokopop, bu kez de arşivlerden Nokta dergisini bulmuş ve ünlülerin bir zamanlar söylediği sözleri derlemiş. Bakalım hangisine şaşıracaksınız?

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