Şokopop'un Arşivlerden Bulduğu Ünlülerin Bir Zamanlar Söylediği Aforizmalar Sizi de Şaşırtacak
Şokopop'un Arşivlerden Bulduğu Ünlülerin Bir Zamanlar Söylediği Aforizmalar Sizi de Şaşırtacak
Şokopop, bu kez de arşivlerden Nokta dergisini bulmuş ve ünlülerin bir zamanlar söylediği sözleri derlemiş. Bakalım hangisine şaşıracaksınız?
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