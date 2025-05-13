onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sokakta Gördüğü Genç Kızlara Evlilik Hakkında Verdiği Tavsiyeyle Gündem Olan Kadın

Sokakta Gördüğü Genç Kızlara Evlilik Hakkında Verdiği Tavsiyeyle Gündem Olan Kadın

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 16:34

Evlilik hakkında herkesin düşüncesi farklı. Kimisi bu kuruma oldukça mesafeli, kimisi de uygun birisini bulduğu anda nikahı basmaya hazır! Peki evli olan kişilerin düşünceleri neler? Elbette bu da deneyimlere göre değişiyor. Kimisi en mutlu anlarının evliyken olduğunu söyleyip her fırsatta 'evlenin' çağrısı yapıyor kimisi de 'aman ha!' diye önüne geleni engellemeye çalışıyor.

Bu kez bir kadın, yolda gördüğü genç kızlara evlilik hakkında verdiği tavsiyeyle gündem oldu.

Kaynak: TikTok / Eda Gür

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Çok güzelsiniz" diye seslenip yanlarına gitti.

"Çok güzelsiniz" diye seslenip yanlarına gitti.

Bir TikTok kullanıcısı, paylaştığı videoya 'Çok güzelsiniz diye seslenip bize verdiği öğüt' notunu düştü. Genç kızları yolda gören kadın, 'Sakın erkeklere güvenmeyin, erken evlenmeyin. Sefanızı sürün.” tavsiyesinde bulundu!

Öncelikle o tavsiyeyi dinleyelim;

Ardından gelen yorumlara da bir bakalım!

Ardından gelen yorumlara da bir bakalım!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın