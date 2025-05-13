Sokakta Gördüğü Genç Kızlara Evlilik Hakkında Verdiği Tavsiyeyle Gündem Olan Kadın

Evlilik hakkında herkesin düşüncesi farklı. Kimisi bu kuruma oldukça mesafeli, kimisi de uygun birisini bulduğu anda nikahı basmaya hazır! Peki evli olan kişilerin düşünceleri neler? Elbette bu da deneyimlere göre değişiyor. Kimisi en mutlu anlarının evliyken olduğunu söyleyip her fırsatta 'evlenin' çağrısı yapıyor kimisi de 'aman ha!' diye önüne geleni engellemeye çalışıyor.

Bu kez bir kadın, yolda gördüğü genç kızlara evlilik hakkında verdiği tavsiyeyle gündem oldu.

Kaynak: TikTok / Eda Gür