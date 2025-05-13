Sokakta Gördüğü Genç Kızlara Evlilik Hakkında Verdiği Tavsiyeyle Gündem Olan Kadın
Evlilik hakkında herkesin düşüncesi farklı. Kimisi bu kuruma oldukça mesafeli, kimisi de uygun birisini bulduğu anda nikahı basmaya hazır! Peki evli olan kişilerin düşünceleri neler? Elbette bu da deneyimlere göre değişiyor. Kimisi en mutlu anlarının evliyken olduğunu söyleyip her fırsatta 'evlenin' çağrısı yapıyor kimisi de 'aman ha!' diye önüne geleni engellemeye çalışıyor.
Bu kez bir kadın, yolda gördüğü genç kızlara evlilik hakkında verdiği tavsiyeyle gündem oldu.
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"Çok güzelsiniz" diye seslenip yanlarına gitti.
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Öncelikle o tavsiyeyi dinleyelim;
Ardından gelen yorumlara da bir bakalım!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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