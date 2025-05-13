Dümdüz Body'i "Varoş Parça" Olarak Nitelendiren Kullanıcı Tepkilerin Hedefi Oldu
Twitter'da paylaşılan bir moda yorumu ortalığı karıştırdı. Bir kullanıcı, sade bir uzun kollu body’i “varoş” olarak nitelendirince tepkiler gecikmedi. Giyeniyle, seveniyle herkes yorumun yanlış olduğunu savundu. Paylaşım kısa sürede viral olurken kullanıcılar tepki göstermekten geri durmadı.
Gelin, kimler ne demiş bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey, @sulotiion adlı kullanıcının dümdüz body'i "son yılların en varoş parçası" olarak nitelendirmesiyle başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Twitter (X) ahalisi de tepki gösterdi.
Haklılık payı yüksek bir yorum.
👇🏻
Pek çok kişinin aklına da o ünlü video geldi tabii.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyoruz...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın