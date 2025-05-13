Dümdüz Body'i "Varoş Parça" Olarak Nitelendiren Kullanıcı Tepkilerin Hedefi Oldu

Twitter'da paylaşılan bir moda yorumu ortalığı karıştırdı. Bir kullanıcı, sade bir uzun kollu body’i “varoş” olarak nitelendirince tepkiler gecikmedi. Giyeniyle, seveniyle herkes yorumun yanlış olduğunu savundu. Paylaşım kısa sürede viral olurken kullanıcılar tepki göstermekten geri durmadı.

Gelin, kimler ne demiş bakalım...