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Dümdüz Body'i "Varoş Parça" Olarak Nitelendiren Kullanıcı Tepkilerin Hedefi Oldu

Dümdüz Body'i "Varoş Parça" Olarak Nitelendiren Kullanıcı Tepkilerin Hedefi Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 16:06

Twitter'da paylaşılan bir moda yorumu ortalığı karıştırdı. Bir kullanıcı, sade bir uzun kollu body’i “varoş” olarak nitelendirince tepkiler gecikmedi. Giyeniyle, seveniyle herkes yorumun yanlış olduğunu savundu. Paylaşım kısa sürede viral olurken kullanıcılar tepki göstermekten geri durmadı.

Gelin, kimler ne demiş bakalım...

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Her şey, @sulotiion adlı kullanıcının dümdüz body'i "son yılların en varoş parçası" olarak nitelendirmesiyle başladı.

Her şey, @sulotiion adlı kullanıcının dümdüz body'i "son yılların en varoş parçası" olarak nitelendirmesiyle başladı.
twitter.com

Özellikle sonbahar ve kış aylarında sıkça gördüğümüz bu parça, çoğu kadının kurtarıcı parçalarından biri. Hal böyle olunca Twitter (X) kullanıcısı, linçlerin hedefi oldu.

Twitter (X) ahalisi de tepki gösterdi.

Twitter (X) ahalisi de tepki gösterdi.
twitter.com

Haklılık payı yüksek bir yorum.

Haklılık payı yüksek bir yorum.
twitter.com

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twitter.com

Pek çok kişinin aklına da o ünlü video geldi tabii.

Pek çok kişinin aklına da o ünlü video geldi tabii.
twitter.com
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twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyoruz...

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyoruz...
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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