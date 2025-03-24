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ŞOK'a Bahçe Balkon Ürünleri Geliyor! 26 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Bahçe Balkon Ürünleri Geliyor! 26 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
24.03.2025 - 15:29

ŞOK 26 Mart ile 2 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 26 Mart ile 2 Nisan 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Piknik Masası 399 TL,

Piknik Masası 399 TL,

  • Rattan Tabure 119 TL, 

  • Hasır Tabure 79,95 TL, 

  • Bahar Koltuk 199 TL, 

  • Troya Koltuk 499 TL, 

  • Royal Kare Masa 499 TL, 

  • Çocuk Sandalyesi 119 TL, 

  • Rattan Sehpa 199 TL, 

  • Bambu Koltuk 399 TL,

  • Royal Yuvarlak Masa 599 TL,

  • 100x140 cm Pvc Masa Örtüsü 75 TL, 

  • 140x140 cm Pvc Masa Örtüsü 89,95 TL, 

  • 140x140 cm Ekose Masa Örtüsü 75 TL, 

  • Sahra Sakı Çeşitleri 9,95 TL - 59,95 TL

6 litre Nergiz Saksı 79,95 TL,

6 litre Nergiz Saksı 79,95 TL,

  • Kemer Saksı Çeşitleri 9,95 TL - 79,95 TL

  • 2,5 litre Kristal Saksı 34,95 TL,

  • 5 litre Kristal Saksı 49,95 TL,

  • Sümbül Saksı Çeşitleri 19,95 TL - 49,95 TL, 

  • Lale Saksı Çeşitleri 9,95 TL - 39,95 TL, 

  • Askılı Makrome 49,95 TL, 

  • Sümbül Balkon Saksısı 59,95 TL, 

  • 6 litre Kemer Balkon Saksısı 39,95 TL, 

  • 11 litre Kemer Balkon Saksısı 69,95 TL, 

  • Bahçe Hortumu 299 TL,

  • 4+1 Merdiven 749 TL,

  • Fısfıs Çiçek Sulama Spreyi 24,95 TL, 

  • 500 ml Sıvı Bitki Besini 34,95 TL, 

  • Sümbül Sulama Kabı 39,95 TL, 

  • 10 litre Çiçek Toprağı 34,95 TL, 

  • Orkide Toprağı 34,95 TL,

  • Greenway Çiçek Tohumu 29,90 TL

Hijyen ürünleri

Hijyen ürünleri

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👇🏻

Kasa arkası indirimlerinde:

  • 6x180 ml Sütaş Çikolatalı / Çilekli Süt 59 TL, 

  • 1000 gram Nesquik Mısır Gevreği 99 TL, 

  • 15'li Nescafe 3'ü 1 Arada/ 2’si 1 Arada Orijinal 65 TL, 

  • 4x1 litre Pepsi Cola / Yedigün Portakal 95 TL,

  • 8'li Papia Biocare/Inova Kağıt Havlu 89 TL

Elektornik

Elektornik

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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