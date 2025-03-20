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ŞOK'a Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor! 22 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Araç İçi Düzenleyici Ürünler Geliyor! 22 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
20.03.2025 - 10:54

ŞOK 22 Mart ile 29 Mart 2025  Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 Mart ile 29 Mart 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Bu hafta Şok Cumartesi Fırsatları'nda henüz tek broşür yayınlanmış.

Bu hafta Şok Cumartesi Fırsatları'nda henüz tek broşür yayınlanmış.

1 alana 1 bedava Chantale ürünlerinde;

  • Çocuk Bambu Çorap 24,95 TL, 

  • Kadın Bambu Soket Çorap 27,95 TL, 

  • Kadın Bambu Patik Çorap 27,95 TL,

  • Erkek Bambu Çorap 42,50 TL,

  • Kreuzer markalı Kraffo Şarjlı Led Kafa Lambası 100 TL,

  • Egoo Şarjlı Led El Feneri 100 TL, 

  • Happio Şarjlı Led Kamp Lambası 199 TL,

  • Doppio Şarjlı Led El Feneri 129 TL,

  • 1000 mAh S-Link Powerbank 379 TL, 

  • Asonic Bluetooth Hoparlör 199 TL, 

  • Dijital Kompresör 1.190 TL, 

  • 4 Parça Oto Paspas 349 TL, 

  • 500 ml Araç Bakım Ürünleri 50 TL, 

  • Araç İçi Temizleme Fırçası 39,95 TL, 

  • Kör Nokta Ayna 29,95 TL, 

  • Dikiz Ayna Telefon Tutucu 89,95 TL, 

  • Fosforlu Otopark Numaratör 34,95 TL, 

  • Vantuz Telefon Tutucu 100 TL, 

  • Deri Fermuarlı Motosiklet Telefon Tutucu 199 TL,

  • Araç İçi Düzeneyici 119 TL, 

  • Çok Fonksiyonlu Dikiz Ayna Telefon Tutucu 100 TL,

  • Oto Yıkama Seti 69,95 TL, 

  • Seyahat Boyun Yastığı 50 TL, 

  • Araç Çöp Kovası 69,95 TL, 

  • Oto Kokusuz Küllük 25 TL,

  • Cep Telefon Malzeme Filesi 39,95 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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