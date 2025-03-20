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20 Mart Marka Aktüeli! Huawei, Foreo, Karaca: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 20 Mart Marka Aktüeli! Huawei, Foreo, Karaca: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
20.03.2025 - 10:37

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Huawei, Jack Wolfskin, Karaca Home, Foreo, Samsung, Porland, Ecovacs, Homend gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

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*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 20.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Staub La Cocotte Döküm Tencere

Staub La Cocotte Döküm Tencere

28 cm ölçüsünde 6.7 litre hacmindeki döküm tencere, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Staub La Cocotte Döküm Tencere

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Samsung 20000 mAh 45 Watt Powerbank

Samsung 20000 mAh 45 Watt Powerbank

45 W yüksek kapasiteli ve 2.0 süper hızlı şarj özellikli 20.000 mAh Powerbank, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Samsung 20000 mAh 45 Watt Powerbank

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Barbie'nin Rüya Karavanı

Barbie'nin Rüya Karavanı

3 yaş ve üzeri için uygun olan Barbie seti, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Barbie'nin Rüya Karavanı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Jack Wolfskin Terraventure Urban Low M Spor Ayakkabı

Jack Wolfskin Terraventure Urban Low M Spor Ayakkabı

39-47 arası numarası bulunan spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Jack Wolfskin Terraventure Urban Low M Spor Ayakkabı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Huawei Watch GT 4 46mm Akıllı Saat

Huawei Watch GT 4 46mm Akıllı Saat

Tipik kullanımda 8 gün pil ömrü ve belirli özel koşullarda 14 güne kadar pil ömrü sunan akıllı saat, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Huawei Watch GT 4 46mm Akıllı Saat

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser

Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser

5 litre kapasiteli mikser, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Karaca Home Viona Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti

Karaca Home Viona Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti

Kapitoneli yatak örtüsü seti, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Karaca Home Viona Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Porland Botanical 6 Kişilik Pasta&Çay Takımı

Porland Botanical 6 Kişilik Pasta&Çay Takımı

19 parçalık şık set, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Porland Botanical 6 Kişilik Pasta&Çay Takımı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Ecovacs Deebot T9 Plus - Beyaz Renk Akıllı Robot Süpürge ve Paspas

Ecovacs Deebot T9 Plus - Beyaz Renk Akıllı Robot Süpürge ve Paspas

Akıllı robot süpürge, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Ecovacs Deebot T9 Plus - Beyaz Renk Akıllı Robot Süpürge ve Paspas

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Homend Royaltea 1710H Çay Makinesi

Homend Royaltea 1710H Çay Makinesi

Otomatik kapanma özelliği ve susuz çalışma emniyeti bulunan çay makinesi, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Homend Royaltea 1710H Çay Makinesi

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Foreo LUNA 4 Hassas Ciltler için Akıllı Yüz Temizleme ve Sıkılaştırıcı Masaj Cihazı

Foreo LUNA 4 Hassas Ciltler için Akıllı Yüz Temizleme ve Sıkılaştırıcı Masaj Cihazı

Gözenekleri derinlemesine temizlerken doğal bariyere zarar vermeyen ve cildin elastikiyetini koruyan akıllı cihaz, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Foreo LUNA 4 Akıllı Yüz Temizleme ve Masaj Cihazı

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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