Soğuk Havalarda Neden Daha Fazla Yemek Yeme İhtiyacı Hissederiz?

Havanın soğumasıyla birlikte birçoğumuz daha sık acıktığımızı ve daha fazla yemek yeme isteği duyduğumuzu fark ederiz. Aslında bu durumun kökleri çok eskilere, atalarımızın hayatta kalma mücadelelerine dayanıyor. Atalarımız, kışın hayatta kalabilmek için kalorilerini depolardı! Gelin konunun kökenlerine inelim...