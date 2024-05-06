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Skinny Jean Giymeyi Bırakanlar Buraya! Şıklığınızı Konuşturacak Birbirinden Tarz Rahat Seçimler

etiket Skinny Jean Giymeyi Bırakanlar Buraya! Şıklığınızı Konuşturacak Birbirinden Tarz Rahat Seçimler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 13:09

Sizin için, stilinizi konuşturacak ve konforunuzu ön planda tutacak seçenekler derledik. Bu seçenekler, her biri kendi içinde benzersiz ve çarpıcı olan, rahatlığı ve şıklığı birleştiren parçaları içeriyor. Kendi tarzınızı yansıtmanızı sağlayacak bu özenle seçilmiş parçalar, gardırobunuzun vazgeçilmezleri olacak! 

Bu içerik 06.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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"Skinny Jean" akımını geride bırakanlar, Mango'nun bu modeline bayılacak.

"Skinny Jean" akımını geride bırakanlar, Mango'nun bu modeline bayılacak.

Hem konforlu hem de şıklığı bir arada sunan bu parça, ofis kombinlerinize harika bir uyum sağlayacak. Sadece iş yerinde değil, her türlü sosyal etkinlikte de rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu pantolon, stilinizi bir üst seviyeye taşıyacak!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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DeFacto Regular Fit Chino Kanvas Pantolon

DeFacto Regular Fit Chino Kanvas Pantolon

Bu pantolon, gün boyu rahatlık ve konfor sağlamak amacıyla pamuk kumaştan üretilmiş. Arka kısmında düğmeli cepleri bulunan ve ağ kısmından paçaya kadar uzanan kesimi ile bu pantolon, zarif bir görünüm sunuyor. Esnek dokusu sayesinde hareket özgürlüğü sağlar. 

Günlük kombinlerinizi tamamlamak için mükemmel bir seçenek olan bu pantolon, dolabınızın favorilerinden olacak!

Hepsiburada

Dilvin Pantolon-Saks

Dilvin Pantolon-Saks

Dilvin markasının saks rengi pantolonu, rahat yapısı sayesinde günlük kombinlerinize çok yakışacak. Saks rengi, hem canlı hem de sofistike bir ton olup, her türlü renkle kolayca eşleştirilebilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürünün kumaş kalitesi çok çok güzel tok gramajlı bir kumaş modeli yüksek bel oluşu çok iyi tam bir zamansız ve her gardıropta olması gereken bir model, beden 38 olmadı 166 cm 77 kilo ama zayıflamalıyım değiştirmeyeceğim.

Hepsiburada

Pierre Cardin'in erkekler için özel olarak tasarladığı kahverengi dokuma spor pantolon, zarif ve rahat bir tarzı bir arada sunuyor.

Pierre Cardin'in erkekler için özel olarak tasarladığı kahverengi dokuma spor pantolon, zarif ve rahat bir tarzı bir arada sunuyor.

Bu pantolon, %98 pamuk kumaşı sayesinde konforlu bir kullanım deneyimi sağlıyor. Slim fit kesimi ile modern ve şık bir görünüm kazandıran bu pantolon, aynı zamanda hareket özgürlüğü de sunar. 

Skinny jean giymekten sıkılanlar için mükemmel bir alternatif olan bu pantolon, hem spor hem de klasik kombinler yapılabilir.

Hepsiburada

Beyaz Pileli Kumaş Palazzo Pantolon, zarif tasarımı sayesinde hem özel günlerinizde hem de günlük kombinlerinizde mükemmel bir seçim olacak.

Beyaz Pileli Kumaş Palazzo Pantolon, zarif tasarımı sayesinde hem özel günlerinizde hem de günlük kombinlerinizde mükemmel bir seçim olacak.

Bu pantolon, estetik ve rahatlığı bir arada sunarak her tür giyim tarzına uyum sağlar. Pileli kumaşı, geniş ve rahat kesimi ile Palazzo Pantolon, şıklığınızı tamamlayacak bir parça. Beyaz rengi ise hem yaz aylarında ferahlık verirken, hem de kış aylarında şık bir kontrast oluşturabilir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bayıldım 🌼🤗 bir tane daha söyledim. Kumaşı duruşu her şekliyle bir harika. 💜

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U.S. Polo Assn. markasının erkekler için tasarladığı haki renkteki örme pantolon, bu yazın en çok tercih edilecek parçalarından biri olacak

U.S. Polo Assn. markasının erkekler için tasarladığı haki renkteki örme pantolon, bu yazın en çok tercih edilecek parçalarından biri olacak

U.S. Polo Assn.'ın kalitesi ve güvencesiyle üretilen bu örme pantolon, haki renginin asaletiyle de gardıropların vazgeçilmez bir parçası olacak. Bu yaz, hem şıklığınızdan hem de rahatınızdan ödün vermek istemiyorsanız, U.S. Polo Assn. erkek haki örme pantolon tam size göre.,

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel. Yalnız yıkamadan giyerseniz çok tüy ve renk veriyor. 174 86 kiloyum M beden aldım tam oldu.

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Kadın Likralı Cırt Kapama Siyah Palazzo Pantolon, konforlu bir kullanım deneyimi sunarken, aynı zamanda tarzınızdan da ödün vermiyor.

Kadın Likralı Cırt Kapama Siyah Palazzo Pantolon, konforlu bir kullanım deneyimi sunarken, aynı zamanda tarzınızdan da ödün vermiyor.

Siyahın asaletini ve palazzo kesiminin rahatlığını bir arada sunan bu pantolon, her kombinde fark yaratmayı başaracaktır.

Günlük kombinlerinizi daha da kolaylaştıracak olan bu pantolon, hem spor hem de şık kombinlere uyum sağlar. İster bir tişörtle rahat bir hafta sonu kombini yapın, ister bir bluzla şık bir akşam yemeği kombini oluşturun.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Sıkı ve yapışkan pantolonların rahatsız edici etkisinden bıktıysanız, bu Avva pantolon tam da sizin ihtiyaçlarınıza yanıt veriyor.

Sıkı ve yapışkan pantolonların rahatsız edici etkisinden bıktıysanız, bu Avva pantolon tam da sizin ihtiyaçlarınıza yanıt veriyor.

Kendine özgü rahat kesimi ve belindeki lastik detayı ile gün boyu rahat bir kullanım imkanı sağlıyor. Keten dokusu ise yaz aylarında ferahlık ve hafiflik hissi verirken, aynı zamanda tarzınızdan da ödün vermenize gerek kalmıyor. Yan cebi, pratik bir kullanım sunarken, taş rengi ile de her türlü üst giysi ile kolayca kombinlenebiliyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Bohemai Venice Ters Kemer Detay Naturel Keten Pantolon

Bohemai Venice Ters Kemer Detay Naturel Keten Pantolon

Keten kumaşı, doğal bir dokunuş sunarken, naturel rengi ile her türlü üst giysi ile kolayca kombinlenir. Kendine özgü tarzıyla, her ortamda dikkat çekeceğiniz bir parça.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Normalde hiç ürün değerlendirmem ama bu ürüne bayıldım keteni çok güzel modeli de öyle . Ben normalde 38 giyiyorum basenden değil ama iç bacaktan problem yaşıyorum o yüzden çok güzel oldu benim için 36aldım belinde bile biraz bolluk gayet güzel. ⭐️

Hepsiburada

Zamansız ve rahat tarzınıza uyum sağlayacak bu jogger pantolon, casual kombinlerinizin vazgeçilmez bir parçası olmaya aday.

Zamansız ve rahat tarzınıza uyum sağlayacak bu jogger pantolon, casual kombinlerinizin vazgeçilmez bir parçası olmaya aday.

Jogger pantolon, ince ve modern bir görünüm sağlayan slim fit kalıbıyla öne çıkıyor. Viskoz karışımlı kumaşı, konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor. İster evde, ister dışarıda, her durumda rahatlık ve stil arayanlar için jogger pantolon mükemmel bir tercih olacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Feodel Lacivert Biyeli Palazzo Pantolon, günlük giyim tercihlerinizde favoriniz olacak.

Feodel Lacivert Biyeli Palazzo Pantolon, günlük giyim tercihlerinizde favoriniz olacak.

Bu pantolon, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunarak, her tür kombinle uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Lacivert rengi ve biyeli detayı, pantolonun genel estetiğini zenginleştirirken, palazzo kesimi ise modern ve dinamik bir görünüm sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün görseldeki gibiydi. 156 boy 45 kiloyum 36 beden aldım.Bedeni üstüme tam oldu. Kumaşı da güzel ne çok ince ne çok kalın. Ürün paketlenmesi özenliydi. kargo hızlıydı iki gün sonra elime ulaştı. Beğendim.

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Kiğılı Regular Fit Spor Pantolon

Kiğılı Regular Fit Spor Pantolon

Kiğılı'nın Regular Fit Spor Pantolonu, hem iş yerindeki kombinlerinizde hem de akşam yemeklerinde şıklığınızı tamamlayacak bir parça olacak. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

İstediğim gibi bir pantolon kaliteli çok hızlı elime ulaştı teşekkür ederim.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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