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Fondötenleri Bırakmanın Zamanı Geldi! Bütün Yaz Severek Kullanacağınız Renkli Güneş Kremleri

etiket Fondötenleri Bırakmanın Zamanı Geldi! Bütün Yaz Severek Kullanacağınız Renkli Güneş Kremleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 20:46

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, cildimize uyguladığımız ürünlerin önemi daha da artıyor. Artık fondötenleri rafa kaldırmanın vakti geldi. Yaz aylarında cildinizi koruyacak ve aynı zamanda renk tonunuzu eşitleyecek renkli güneş kremleri, yüz bakımınızın en önemli destekçisi olmaya aday. Tüm yaz boyunca severek kullanacağınız bu renkli güneş kremleri, yüzünüzdeki en büyük yardımcınız olacak.👇🤗

Bu içerik 01.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Renkli güneş kremleri, hem cildinizi güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı korurken, hem de hafif bir renk vererek cilt tonunuzu eşitler. Bu sayede, cildiniz hem korunmuş olur, hem de doğal ve sağlıklı bir görünüme kavuşur.

Renkli güneş kremleri, hem cildinizi güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı korurken, hem de hafif bir renk vererek cilt tonunuzu eşitler. Bu sayede, cildiniz hem korunmuş olur, hem de doğal ve sağlıklı bir görünüme kavuşur.

The Purest Solutions, Leke Karşıtı ve Cilt Tonu Eşitleyici Renkli Güneş Koruyucu Krem cilt tonu eşitsizliklerinin giderilmesini, kırışıklık bakımı ile birlikte cildi uva/uvb ve mavi ışıklardan korumayı hedefler.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Heliocare Gelcream Color Light Spf 50 Renkli Güneş Koruma Kremi, günlük kullanım için idealdir.

Heliocare Gelcream Color Light Spf 50 Renkli Güneş Koruma Kremi, günlük kullanım için idealdir.

Bu özel renkli, yağsız jel krem, cildinizi güneş ışınlarının zararlarından koruma görevini üstlenir. İmmünoprotektif etkisi sayesinde, cildinizin doğal savunma sistemini güçlendirir. Cildinize hem koruma hem de doğal bir renk katarken, yağsız formülü sayesinde cilt üzerinde ağırlık yapmaz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün 1 günde elime ulaştı. Yapısı hafif akışkan krem gibi çok güzel. Ciltte çok kolay emiliyor. Hafif cc krem gibi ton eşitliyor öyle fondöten gibi kalıp gibi durmuyor. Hafif hoş bir kokusu var. Çok beğendim.

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La Roche-Posay Anthelios Uvmune Fluid Tinted Renkli Güneş Kremi, her cilt tipine uygun bir üründür.

La Roche-Posay Anthelios Uvmune Fluid Tinted Renkli Güneş Kremi, her cilt tipine uygun bir üründür.

Suya, kuma ve tere karşı dayanıklı olan bu ürün, görünmez ve hafif bir dokuya sahiptir. Ayrıca cildinizin renk tonunu da eşitleme özelliği bulunmaktadır.

Bu ürün, her cilt tipine uygun olarak formüle edilmiştir. Yani ister kuru, ister yağlı, ister karma bir cilt tipiniz olsun, bu güneş kremi sizin için uygundur. Üstelik suya, kuma ve tere karşı dayanıklıdır. Yani yaz aylarında deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarırken cildinizi koruma altına alır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Mıssha Cildi Aydınlatan Güneş Koruyucu cildinizi korurken aynı zamanda daha genç ve canlı bir görünüm sunuyor.

Mıssha Cildi Aydınlatan Güneş Koruyucu cildinizi korurken aynı zamanda daha genç ve canlı bir görünüm sunuyor.

Missha'nın Cildi Aydınlatan Güneş Koruyucu ürünü, cildinizi aydınlatırken aynı zamanda kırışıklıkların görünümünü azaltma özelliğine sahiptir. Pembe tonlu yapısı sayesinde, koyu ve donuk görünen ciltlere pembe bir ışıltı kazandırır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok beyaz tenliyim ve güneşe aşırı hassas bir cildim var, yalnızca güneş değil çoğu ürün gözümü yakar ve cildimde kaşıntı yapar. Öncelikle beyaz tenlilere için çok uygun bir ürün. Koruyuculuğu da çok yüksek tüm gün güneşte yürüdüm ve kremin olmadığı dekoltem kızartmasına rağmen yüzümde herhangi bir kızarma ya da yanma olmadı.

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Sıcak hava koşullarında, fondöten veya BB kremlerinin kullanımı zorlaşabilir. Yüzümüze uyguladığımız ürünlerin hafif olması, cildimizi sıcak hava koşullarında yormaz.

Sıcak hava koşullarında, fondöten veya BB kremlerinin kullanımı zorlaşabilir. Yüzümüze uyguladığımız ürünlerin hafif olması, cildimizi sıcak hava koşullarında yormaz.

Bu durumda, Avene Tinted Fluide Renkli Güneş Kremi Spf50+ 50 ml ideal bir seçenek olabilir. Bu ürün, normal, kuru ve hassas cilt tipleri için uygundur ve yüksek faktörlü renkli koruma sağlayarak cildin renk tonunu da eşitler.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Bioderma Photoderm Aquafluid SPF50+ Renkli Güneş Kremi, tüm cilt tipleri için yüksek koruma sağlar.

Bioderma Photoderm Aquafluid SPF50+ Renkli Güneş Kremi, tüm cilt tipleri için yüksek koruma sağlar.

Bu ürün, UVA ve UVB ışınlarına karşı hücresel düzeyde koruma sunar. Su bazlı bir formülü olan bu güneş kremi, akıcı bir dokuya sahiptir. Cildin mat bir görünüm kazanmasına yardımcı olurken aynı zamanda cilt kusurlarını da gizler.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Cildim karma . Ürünü kullanırken çok az kullanmak bile yeterli oldu ,çok satan diğer markaya göre daha sıvı . Kapatıcılığı gayet iyi , koruyuculuğundan ise asla şüphem yok. Özellikle yaz aylarında kapatıcı-fondöten kullanmak istemediğim için bu ürünü seçiyorum ve çok memnunum.

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Vichy Capital Soleil SPF 50 Renkli Doğal Bronz Yüz Güneş Kremi, karma ve yağlı cilt tipleri için özel olarak formüle edilmiş!

Vichy Capital Soleil SPF 50 Renkli Doğal Bronz Yüz Güneş Kremi, karma ve yağlı cilt tipleri için özel olarak formüle edilmiş!

Bu ürün, SPF 50 koruma özelliği ile cildinizi zararlı güneş ışınlarına karşı korurken, aynı zamanda cildinize doğal bir bronzluk verir. Matlaştırıcı özelliği sayesinde, cildinizde yağlanmayı önler ve cildinize pürüzsüz bir görünüm kazandırır.

Bu güneş koruyucu, cildinize hem mükemmel bir koruma sağlar hem de renkli yapısıyla kusurları kapatır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Cream Co.'nun bu özel güneş kremi, cilt tonunu eşitleme ve leke karşıtı aydınlatma özellikleri sayesinde, cilt bakım rutininizin fazgeçilmez adımlarından biri olacak.

Cream Co.'nun bu özel güneş kremi, cilt tonunu eşitleme ve leke karşıtı aydınlatma özellikleri sayesinde, cilt bakım rutininizin fazgeçilmez adımlarından biri olacak.

Bu ürün, hafif yapısı ve ışıltılı bitişli formülü sayesinde cildiniz tarafından hızlıca emilir. Ayrıca, renk eşitleyici özelliğiyle doğal bir kapatıcılık sağlar ve cildinizin tonunu eşitler. Bu sayede, cildinizin sağlıklı ve taze bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Yağlı bir cildim var ve uygun güneş kremini bulmak çok zor , bu ürünü çok sevdim , hafif bir yapısı var ve ekstra yağlı bir his vermedi aksine cilt tonunu çok güzel eşitledi ve cildime ışıltı kattı.

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Garnier C Vitamini Parlak Günlük Güneş Koruyucu

Garnier C Vitamini Parlak Günlük Güneş Koruyucu

Garnier'in C Vitamini içeren Parlak Günlük Güneş Koruyucu ürünü, cildinize ışıltı vererek parlaklık görünümünü artırır. Bu hafif dokulu günlük UV koruyucu, güneşin zararlı etkilerine karşı cildinizi korurken aynı zamanda koyu leke görünümünü azaltır. Hem etkili sonuçları hem de uygun fiyatı ile bu ürün, alışveriş listenize hemen eklemeniz gerekenler arasında yer alıyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Mıssha A'pıeu Power Block Tone Up Sun Base Pink, cilt tonunu aydınlatma ve canlandırma özelliğiyle öne çıkan, pembe bazlı bir güneş koruma kremidir.

Mıssha A'pıeu Power Block Tone Up Sun Base Pink, cilt tonunu aydınlatma ve canlandırma özelliğiyle öne çıkan, pembe bazlı bir güneş koruma kremidir.

Bu ürün, yüksek seviyede güneş koruması sağlar ve bu özelliği sayesinde yaz tatili boyunca yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir ürün olacaktır. 

İlk olarak ürün çok güzel kokuyor asla rahatsız edecek bir kokusu yok rengi pembe ama ciltle bütünleşiyor sürdükten sonra. Ben çok minik elimin üstünde denedim gerçekten aydınlık veriyor renk tonu eşitliyor çok sağlıklı duruyor. Ürün vadettiklerini sağlıyor. Karma ve yağlı ciltler için gayet güzel asla kuruma, beyazlık, pul pul dökülme yapmıyor ve cilt tarafından hızlı emiliyor yapış yapış bir his bırakmıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Bioxcin Sun Care Çok Yüksek Korumalı Yağlı Ciltler Için Renkli Güneş Kremi

Bioxcin Sun Care Çok Yüksek Korumalı Yağlı Ciltler Için Renkli Güneş Kremi

Bioxcin Sun Care, yağlı ciltler için özel olarak formüle edilmiş, çok yüksek korumalı bir renkli güneş kremidir. Bu ürün, suya karşı dayanıklı bir formülle geliştirilmiştir ve yoğun nemlendirici etkisi sayesinde cildinizi taze ve canlı tutar. Ayrıca, renkli yapısıyla BB kremlere olan ihtiyacınızı ortadan kaldıracaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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New Well Ton Eşitleyici yüksek Koruma Etkili SPF50+ Aydınlatıcı Pembe Yüz Güneş Kremi

New Well Ton Eşitleyici yüksek Koruma Etkili SPF50+ Aydınlatıcı Pembe Yüz Güneş Kremi

Yeni Well Ton Eşitleyici, yüksek koruma sağlayan SPF50+ Aydınlatıcı Pembe Yüz Güneş Kremi, Aloe Vera Suyu ile zenginleştirilmiş yeni bir formül sunuyor. Bu ürün, UVA, UVB ve Mavi Işık gibi zararlı ışınlara karşı cildinizi korurken, aynı zamanda renkli yapısı sayesinde yüzünüzdeki renk eşitsizliklerini de giderir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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