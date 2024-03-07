Skandallarıyla Tepki Çeken Balenciaga'nın Koli Bandı Şeklindeki Bilekliği Şuur Kaybına Sebep Oldu

Geçtiğimiz yıl çocuk teşhirciliği skandalıyla tepki çeken Balenciaga, son günlerde yeni koleksiyonunun ürünüyle çok konuşuldu. Koli bandını bileklik yapan Balenciaga'nın konuşulan videosu ve ürünüyle ilgili detaylar içeriğimizde...👇