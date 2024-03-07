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Skandallarıyla Tepki Çeken Balenciaga'nın Koli Bandı Şeklindeki Bilekliği Şuur Kaybına Sebep Oldu

Skandallarıyla Tepki Çeken Balenciaga'nın Koli Bandı Şeklindeki Bilekliği Şuur Kaybına Sebep Oldu

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
07.03.2024 - 19:13

Geçtiğimiz yıl çocuk teşhirciliği skandalıyla tepki çeken Balenciaga, son günlerde yeni koleksiyonunun ürünüyle çok konuşuldu. Koli bandını bileklik yapan Balenciaga'nın konuşulan videosu ve ürünüyle ilgili detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://www.independent.co.uk/life-st...
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Çocuk teşhirciliği iddialarıyla tüm dünyada tepki toplayan Balenciaga, birçok ünlü tarafından protesto edilse de Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde Balenciaga'nın reklam yüzü olmuştu.

Çocuk teşhirciliği iddialarıyla tüm dünyada tepki toplayan Balenciaga, birçok ünlü tarafından protesto edilse de Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde Balenciaga'nın reklam yüzü olmuştu.

Bugün ise Balenciaga'nın şuur kaybına yol açan tasarımlarına eklenen ürünü...

Bugün ise Balenciaga'nın şuur kaybına yol açan tasarımlarına eklenen ürünü...

Geçtiğimiz süreçte paspasa benzeyen eteklerinden alışveriş torbasına benzeyen modelleriyle gündeme gelen Balenciaga, bu sefer de koli bandı şeklinde bileklikle çok konuşuldu.

Geçtiğimiz süreçte paspasa benzeyen eteklerinden alışveriş torbasına benzeyen modelleriyle gündeme gelen Balenciaga, bu sefer de koli bandı şeklinde bileklikle çok konuşuldu.

Popüler TikTok hesabı @highsnobiety, Paris Moda Haftası'ndan kısa bir süre önce yayınladığı TikTok videosunda izleyicilere Balenciaga'nın yerel hırdavat veya ofis malzemeleri mağazalarında satılan seloteypten esinlenen yeni bilekliğini alıp almayacaklarını sordu.

Popüler TikTok hesabı @highsnobiety, Paris Moda Haftası'ndan kısa bir süre önce yayınladığı TikTok videosunda izleyicilere Balenciaga'nın yerel hırdavat veya ofis malzemeleri mağazalarında satılan seloteypten esinlenen yeni bilekliğini alıp almayacaklarını sordu.

Sonbahar/Kış 2024 koleksiyonunda karşılaştığımız aksesuar normal bir şeffaf bant rulosuna benziyor ancak üzerinde Balenciaga logosu ve 'yapışkan' ibaresi yer alıyor.

İnternet kullanıcıları, büyük bir moda evinin sıradan bir ev eşyasını ironik bir şekilde şık bir aksesuara dönüştürmesini şaşkınlıkla karşıladı.

İnternet kullanıcıları, büyük bir moda evinin sıradan bir ev eşyasını ironik bir şekilde şık bir aksesuara dönüştürmesini şaşkınlıkla karşıladı.
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Bazı kullanıcılar ürünle ilgili 'Zenginler fakir hissetmek istiyor' yorumunda bulundu.

Bazı kullanıcılar ürünle ilgili 'Zenginler fakir hissetmek istiyor' yorumunda bulundu.

Paylaşılan videoyu sizin için şöyle bırakalım.👇

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