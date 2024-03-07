Skandallarıyla Tepki Çeken Balenciaga'nın Koli Bandı Şeklindeki Bilekliği Şuur Kaybına Sebep Oldu
Skandallarıyla Tepki Çeken Balenciaga'nın Koli Bandı Şeklindeki Bilekliği Şuur Kaybına Sebep Oldu
Kaynak: https://www.independent.co.uk/life-st...
Geçtiğimiz yıl çocuk teşhirciliği skandalıyla tepki çeken Balenciaga, son günlerde yeni koleksiyonunun ürünüyle çok konuşuldu. Koli bandını bileklik yapan Balenciaga'nın konuşulan videosu ve ürünüyle ilgili detaylar içeriğimizde...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çocuk teşhirciliği iddialarıyla tüm dünyada tepki toplayan Balenciaga, birçok ünlü tarafından protesto edilse de Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde Balenciaga'nın reklam yüzü olmuştu.
Bugün ise Balenciaga'nın şuur kaybına yol açan tasarımlarına eklenen ürünü...
Geçtiğimiz süreçte paspasa benzeyen eteklerinden alışveriş torbasına benzeyen modelleriyle gündeme gelen Balenciaga, bu sefer de koli bandı şeklinde bileklikle çok konuşuldu.
Popüler TikTok hesabı @highsnobiety, Paris Moda Haftası'ndan kısa bir süre önce yayınladığı TikTok videosunda izleyicilere Balenciaga'nın yerel hırdavat veya ofis malzemeleri mağazalarında satılan seloteypten esinlenen yeni bilekliğini alıp almayacaklarını sordu.
İnternet kullanıcıları, büyük bir moda evinin sıradan bir ev eşyasını ironik bir şekilde şık bir aksesuara dönüştürmesini şaşkınlıkla karşıladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bazı kullanıcılar ürünle ilgili 'Zenginler fakir hissetmek istiyor' yorumunda bulundu.
Paylaşılan videoyu sizin için şöyle bırakalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın