Mastürbasyon Cepli Yeni Kot Pantolon Modası Gözlerimizde Geçici Görme Kaybına Sebep Oldu
Mastürbasyon Cepli Yeni Kot Pantolon Modası Gözlerimizde Geçici Görme Kaybına Sebep Oldu
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/fashion-b...
Kot pantolon modasına bir yenisi eklendi ve bizler yine 'Bunu da mı görecektik?' demekten alıkoyamadık kendimizi... Fermuarları görmeye alışkın olduğumuz pantolon bölgesine cep eklendi. Mastürbasyon cebi olarak da adlandırılan yeni cep modeli için sizleri içeriğimize alalım.👇
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Bugüne kadar, moda diyerek tercih edilen birçok ürünü denedik. Geçtiğimiz yıllarda; panço, bolero ve şalvar da dahil olmak üzere onlarca parçayı hayatımıza soktuk.
Hatta, geçtiğimiz yaz uzun kot eteklere ilk başta 'Bu ne ya böyle?' diyenimiz çok oldu. Ancak sonrasında çoğu kişi bu parçaları gardrobuna ekledi.
Bugün ise başka bir parçayla sizlerleyiz... Ünlü moda markası 'Di Petsa' kot pantolonlara yeni bir soluk getirdi.
Ve pantolonların fermuarını görmeye alışkın olduğumuz bölgeye cep ekledi.
Telefonunuzu veya cüzdanınızı koyabileceğiniz bir pantolon olmayan modelin cebi 'mastürbasyon cebi' olarak da geçiyor.
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Di Petsa web sitesinde pantolonların fiyatı 550 sterline kadar çıkıyor.
Siz bu modellerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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