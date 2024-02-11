Moda Testi: Senin Tarzın Ne?
Moda Testi: Senin Tarzın Ne?
Son zamanların akımı olan 'Clean Girl' estetiğini 2023'te bıraktık ve 2024'e 'Mob Wife' görünümüyle hızlı bir giriş yaptık. Peki senin tarzın hangisini yansıtıyor?
Hazırsan Teste!
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1. En beğendiğin kombini seçer misin?
2. Bu görünümlerden hangisi favorin?
3. Kendine bir de kahve seç bakalım.
4. Senin tercihin hangisi: Düz tabanlı ayakkabı mı yoksa topuklu ayakkabı mı?
5. Hayatın boyunca tek manikürü kullanacak olsan hangisini seçerdin?
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6. Kendini bu ülkelerden hangisinin kültürüne daha yakın hissediyorsun?
7. Son olarak kendine küçük bir dost seçer misin?
Clean Girl!
Mob Wife!
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