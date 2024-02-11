Moda Testi: Senin Tarzın Ne?

Senin tarzın, ilhamını doğal güzellikten alan, temiz ve ferah bir görünüm sağlayan 'Clean Girl' estetiğine daha yakın. Bu tarz; beyaz ve pastel tonlar, ışıltılı bir cilt, kızarmış yanaklar ve sağlıklı bir hayat rutiniyle oldukça özdeşleşmiştir.