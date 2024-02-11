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Moda Testi: Senin Tarzın Ne?

Moda Testi: Senin Tarzın Ne?

Nil Dila Şenol
Nil Dila Şenol - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 19:16

Son zamanların akımı olan 'Clean Girl' estetiğini 2023'te bıraktık ve 2024'e 'Mob Wife' görünümüyle hızlı bir giriş yaptık. Peki senin tarzın hangisini yansıtıyor?

Hazırsan Teste!

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1. En beğendiğin kombini seçer misin?

2. Bu görünümlerden hangisi favorin?

3. Kendine bir de kahve seç bakalım.

4. Senin tercihin hangisi: Düz tabanlı ayakkabı mı yoksa topuklu ayakkabı mı?

5. Hayatın boyunca tek manikürü kullanacak olsan hangisini seçerdin?

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6. Kendini bu ülkelerden hangisinin kültürüne daha yakın hissediyorsun?

7. Son olarak kendine küçük bir dost seçer misin?

Clean Girl!

Clean Girl!

Senin tarzın, ilhamını doğal güzellikten alan, temiz ve ferah bir görünüm sağlayan 'Clean Girl' estetiğine daha yakın.  Bu tarz; beyaz ve pastel tonlar, ışıltılı bir cilt, kızarmış yanaklar ve sağlıklı bir hayat rutiniyle oldukça özdeşleşmiştir.

Mob Wife!

Mob Wife!

Senin tarzın; abartılı ve dikkat çeken maksimalist gösterişli bir estetiği sahip olan 'Mob Wife' stiline oldukça yakın. Bu tarz; peluş kürkler, hayvan desenleri, gold takılar, hacimli saçlar, uzun deri paltolar ve güneş gözlükleriyle özdeşleşiyor.

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