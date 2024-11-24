Sizin Öğretmenleriniz Kimler?

Aslında 24 Kasım’a girdiğimizi fark ettiğimde zihnimde yankılanan fikir, herkesin herkes için çok önemli bir öğretmen olabileceği idi. Mesleği öğretmenlik olmayan, okul sıraları arasında ter dökmeyen öğretmenlerimiz de var… Belki henüz kendimize bile itiraf etmediğimiz, gönlümüzde bir yerde gizli kalmış öğretmenlerimiz…

Evet, belli bir süre bir eğitim-öğretim sistemi içinde bu meslek erbabı tarafından yetiştiriliyoruz, ancak eğitim-öğretim ömür boyu sürüyor ve biz her an birilerinden, bir canlıdan, yaşamın kendisinden bir şeyler öğreniyoruz, öyle değil mi? Tesadüfen bindiğimiz bir taksinin şoföründen de, diz boyu karda simit satmaya çalışan bir simitçiden de öğrenebildiğimiz şeyler oluyor.

Hiç aklında yokken hayatına giren bir köpek, teker altından kurtardığın bir kedi yavrusunun dahi sana öğrettiği, kattığı ne çok şey vardır. Onlar sen farkına varmadan insanı dönüştürür. Anne olursun, baba olursun, abla-abi olursun, o el kadar bebe ömrü boyunca sana bir derstir. Sen mi onu eğitirsin, o mu seni, meçhul...

Bir gün öyle bir arkadaş çıkar ki karşına, hiç anlamadan hayatının dersini alırsın. Veya misal, bir seminere katılırsın, engin bilgisini dinlediğin kişi, sende yepyeni kapılar açar. Başka biri olarak ayrılırsın oradan. Pandemi sağ olsun, oturduğun yerden kurslara, atölyelere katılırsın, öyle hocalar çıkar ki karşına, 40’ından sonra yepyeni bilezikler takar, meslek edinir, kariyer değiştirirsin. Daha uç örnek gerekirse, Black Bird dizisindeki (TV+) James Keene gibi, bir seri katil olan Larry Hall’la mecburen arkadaşlık etmek zorunda kalırsın, hapisten çıktığında aynı kişi değilsindir artık. O ruh hastası bile sana var oluşunla, taşıdığın kimlikle ilgili müthiş dersler vermiştir.

aşamdaki en etkili öğretmenin bir ahtapot bile olabilir; Oscar’lı ve on farklı ödüllü belgesel My Octopus Teacher’daki gibi… Kitaplar okursun, filmler izlersin, tiyatrolara gidersin, zihin kapıların mühürlü değilse hepsi öğretici, hepsi dönüştürücü olabilir insana. Sizin bu hayattaki gizli öğretmenleriniz kimler, hiç düşündünüz mü?

Ezcümle; insanın en mucizevi özelliklerinden biri sonsuz öğrenme yetisi. Durmuyoruz. Durmamalıyız da! Yaşamda karşılaştığımız hiçbir kişi ya da olay tesadüfen değil; hepsi, her şey bize bir şey anlatıyor. Biz uyanık olup, zihnimizi açık tutup, karşımızdaki kim olursa olsun onu gerçekten dinlediğimiz ve -iyisiyle, kötüsüyle- mesajları, dersleri doğru aldığımız müddetçe öğrenmeye, büyümeye, gelişmeye devam ediyoruz. 24 Kasım vesile oldu; hayatıma bir şekilde dokunan, bilgisini sevgiyle paylaşan, “olma” serüvenimde yoluma ışık tutan, gelmiş, geçmiş, gelecek tüm hocalarıma sevgi, saygı ve minnetimi sunuyorum.

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