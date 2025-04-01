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Sizin İçin Filtreledik! Bütçenize Göre Satın Alabileceğiniz Giyim Ürünleri

etiket Sizin İçin Filtreledik! Bütçenize Göre Satın Alabileceğiniz Giyim Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
01.04.2025 - 15:31

Merhaba sevgili okurlar! Biliyoruz ki, hem şık olmak hem de bütçeyi korumak bazen zorlayıcı olabiliyor. İşte tam da bu noktada, sizin için harika bir rehber hazırladık. Farklı kategorilerde, bütçenize uygun ve stilinizi yansıtacak giyim ürünlerini bir araya getirdik. Hazırsanız, başlayalım!

Bu içerik 01.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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250 TL Altı Giyim Ürünleri

250 TL Altı Giyim Ürünleri

Her kombinin kurtarıcısı olan tişörtler, bu bütçede harika seçenekler sunuyor. Baskılı, düz, V yaka veya bisiklet yaka gibi birçok model arasından tarzınıza en uygun olanı seçebilirsiniz. Ayrıca şık ve rahat bluzlar, hem günlük hem de özel günler için ideal. Dantelli, fırfırlı veya sade modellerle farklı kombinler oluşturabilirsiniz.250 TL altı giyim ürünleri için buraya tıklayın

500 TL Altı Pantolonlar

500 TL Altı Pantolonlar

Ofis şıklığı veya özel günler için ideal olan kumaş pantolonlar, farklı renk ve kesimlerde bulunabilir. Havuç kesim, geniş paça veya boru paça gibi modellerle tarzınızı yansıtabilirsiniz. Ayrıca spor yaparken veya günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz taytlar, farklı renk ve desenlerde bulunabilir. Yüksek belli, toparlayıcı veya termal gibi farklı özelliklere sahip taytlar arasından ihtiyacınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.

500 TL altı pantolonları incelemek için tıklayın

400 TL Altı Çanta ve Cüzdanlar

400 TL Altı Çanta ve Cüzdanlar

Günlük kullanım için omuz çantaları, sırt çantaları veya çapraz çantalar oldukça ideal. Özel günler için ise clutch veya portföy çantalar şık bir seçenek olabilir. Küçük boyutlu cüzdanlar, kartlarınızı ve paranızı düzenli bir şekilde taşımanızı sağlar. Büyük boyutlu cüzdanlar ise daha fazla eşya taşımanıza olanak tanır.

400 TL Altı Çanta ve Cüzdanlar için tıktık

500 TL Altı Spor Ayakkabılar

500 TL Altı Spor Ayakkabılar

Spor ayakkabı denince akla hemen yüksek fiyatlar geliyor, değil mi? Ama merak etmeyin, 500 TL'nin altında da hem rahat hem de şık birçok seçenek bulmak mümkün. İşte size özel olarak seçtiğimiz, bütçe dostu spor ayakkabı alternatifleri burada

250 TL Altı İç Giyim Ürünleri

250 TL Altı İç Giyim Ürünleri

Farklı modellerde ve renklerde sütyenler, hem rahatlık hem de şıklık sunar. Destekli, desteksiz, dantelli veya spor gibi farklı modeller arasından ihtiyacınıza en uygun olanı seçebilirsiniz. Pamuklu, dantelli veya dikişsiz gibi farklı modellerde külotlar, hem rahatlık hem de şıklık sunar.

250 TL Altı İç Giyim Ürünleri burada

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400 TL Altı Elbiseler

400 TL Altı Elbiseler

Pamuklu veya viskon kumaşlardan üretilmiş günlük elbiseler, rahat ve şık bir seçenek. Ayrıca yaz aylarında veya özel günlerde tercih edebileceğiniz maksi elbiseler, farklı desen ve renklerde bulunabilir. Sadece 400 TL'ye her gün giymek isteyeceğiniz elbiseye sahip olabilirsiniz.

400 TL Altı Elbiseler

Erkekler İçin 500 TL Altı Tişörtler

Erkekler İçin 500 TL Altı Tişörtler

Erkek giyiminde polo yaka tişörtler, hem klasik hem de spor kombinlerin vazgeçilmez parçalarından biri. Ancak kaliteli ve şık bir polo yaka tişört için yüksek fiyatlar ödemek zorunda değilsiniz. İşte, 500 TL'nin altında bulabileceğiniz bütçe dostu polo yaka tişört alternatifleri...

Buradan ulaşın

500 TL Altı Pantolonlar

500 TL Altı Pantolonlar

Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken jeanler, bu bütçede de kaliteli seçenekler sunuyor. Özellikle indirim dönemlerinde, bilinen markaların önceki sezon modellerini uygun fiyatlara yakalayabilirsiniz.

Daha az bilinen ama kaliteli yerli markaların ürünleri de bu fiyat aralığında oldukça iyi seçenekler sunuyor.

Buradan ulaşın

250 TL Altı İç Giyim Ürünleri

250 TL Altı İç Giyim Ürünleri

Gün boyu konforunuz için iç giyimin önemi büyük, ancak kaliteli ve şık ürünler için servet harcamanıza gerek yok. Günlük kullanımda vazgeçilmez olan pamuklu ve rahat boxer veya slip modelleri, bu fiyat aralığında da kaliteli seçenekler sunuyor. Özellikle çoklu paketler, hem ekonomik hem de pratik bir çözüm. Daha uzun süre iç giyim ihtiyacınızı karşılarsınız.

250 TL Altı İç Giyim Ürünleri burada

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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